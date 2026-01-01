Наверх
25 августа 2026
USD 83.29 +0.37 EUR 97.44 +0.58
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Как не лишиться денег перед 1 сентября: главные ловушки мошенников назвали эксперты

Как не лишиться денег перед 1 сентября: главные ловушки мошенников назвали эксперты

Накануне 1 сентября мошенники активизируют атаки на родителей школьников, используя подготовку детей к учебному году как повод для обмана. Злоумышленники могут представляться учителями, классными руководителями или членами родительского комитета и просить перевести деньги либо сообщить код из СМС. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, одна из распространенных схем связана со сборами на нужды класса. Родителям могут написать или позвонить от имени учителя либо представителя родительского комитета и попросить срочно перечислить деньги, например, на приобретение необходимых для класса вещей, пишет РИА Новости.

Еще один вариант мошенничества – звонки якобы от классного руководителя или администрации школы. Родителю сообщают, что необходимо добавить ребенка в список учеников или оформить его участие в каком-либо школьном мероприятии, после чего просят назвать код из СМС. На самом деле таким способом злоумышленники могут пытаться получить доступ к аккаунтам или подтвердить операцию.

Перед началом учебного года мошенники также распространяют ссылки на поддельные интернет-магазины. В сообщениях могут обещать большие скидки на школьную форму, канцтовары и другие товары для детей. Еще один вариант – предложения купить со скидкой цветы или подарки для учителей.

Эксперт советует не доверять подобным сообщениям и проверять любую информацию, поступившую якобы из школы. Если звонящий представляется учителем, можно задать ему вопрос, ответ на который сможет знать только настоящий классный руководитель или сотрудник учебного заведения.

При любых сомнениях лучше завершить разговор и самостоятельно перезвонить в школу или классному руководителю по известному номеру. Не следует сообщать собеседникам коды из СМС, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию, даже если они представляются сотрудниками школы.

Особенно осторожно стоит относиться к просьбам срочно перевести деньги или перейти по ссылке. Спешка и давление на собеседника – распространенные приемы мошенников, поэтому любую неожиданную просьбу лучше сначала перепроверить через официальный канал связи со школой.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: мошенники
Рекомендательный сервис