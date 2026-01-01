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"Код донора": итоги всероссийской акции и новые правила донорства

В информационном центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийской акции-конкурса "Код донора. Единство народов России". Заместитель министра здравоохранения РФ, член оргкомитета акции Андрей Плутницкий, исполнительный директор Российского Красного Креста Мария Мухина, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по донорству крови и костного мозга, председатель Общественного совета при ФМБА России, директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк, начальник управления службы крови экстремальной медицины ФМБА России Ольга Эйхлер и другие спикеры обсудили результаты конкурса и специальных проектов в сфере донорства.

Сдача крови (иллюстрация)

Сдача крови (иллюстрация)

©Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
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Результаты работы службы крови

Ольга Эйхлер уточнила что Служба крови в России – это единая система из более чем 450 организаций. Ее ключевые показатели: около 1,5 млн человек регулярно сдают кровь; ежегодно осуществляется свыше 3,5 млн донаций; с 2022 года действует Федеральный регистр доноров костного мозга, который ведет ФМБА России, и на данный момент он насчитывает уже более 560 тыс. потенциальных доноров, которые изъявили свое желание вступить в регистр и быть готовыми помочь людям, нуждающимся в пересадке.

Особого успеха удалось добиться в рамках спецпроекта "ДНК единой страны", продемонстрировавшего многообразие народов России и важность донорства костного мозга. Интерактивная карта проекта показала, что ни один регион не остался в стороне от акции.

Региональные инициативы по развитию донорства в России

Мухина отметила, что региональные отделения Российского Красного Креста провели множество мероприятий, адаптируя их под местные традиции и условия:

  • Ярославская область. Реализован проект "Формула здоровья, формула донорства" в партнерстве с хоккейным клубом "Локомотив". Пункты сдачи крови разместили рядом со стадионом, что позволило привлечь внимание любителей спорта к донорству.
  • Мурманская и Архангельская области. Выездные бригады добрались до отдаленных населенных пунктов – Няндомы, деревни Ватамановской и других, вовлекая в донорское движение жителей труднодоступных районов.
  • Иркутская область. Донорские мероприятия проводились в национальных костюмах, подчеркивая многонациональность региона, где проживают представители более 130 народностей. Это сделало акции особенно запоминающимися и символичными.

Конкурс "Код донора. Единство народов России" – 2026

В 2026 году в России прошла масштабная акция "Код донора. Единство народов России", объединившая сотни тысяч людей из 80 регионов страны. Елена Стефанюк подвела итоги акции: более 600 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, свыше 300 тыс. сдали кровь, а 40 тыс. вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

С августа по октябрь 2026 года проходил конкурс с 12 номинациями. Наибольший отклик получили:

  • "Код донора: сохраняя традиции" – проекты, связанные с этнокультурными традициями;
  • "Код донора объединяет Россию" – комплексные программы вовлечения разных национальностей;
  • "Расширяя границы донорства" – инициативы по информированию о донорстве крови и костного мозга.
  • "Единство сильных: спорт, здоровье, донорство" – новая номинация, объединяющая спорт и донорство.

Защита доноров и нормативные изменения

Плутницкий пояснил, что Минздрав России совершенствует нормативное регулирование донорства. Среди ключевых изменений:

  • с 1 сентября 2026 г. утверждены новые формы справок донора;
  • с 1 января 2027 г. будет расширен перечень временных противопоказаний для сдачи крови и компонентов;
  • сняты ограничения по количеству донаций крови в год у женщин и мужчин (при сохранении интервала 60 дней между донациями);
  • уточнен порядок исследования образцов крови.

Эти изменения направлены на улучшение условий для доноров и повышение безопасности процедур сдачи крови.

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Метки: донорство
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