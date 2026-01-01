"Код донора": итоги всероссийской акции и новые правила донорства

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Результаты работы службы крови

Ольга Эйхлер уточнила что Служба крови в России – это единая система из более чем 450 организаций. Ее ключевые показатели: около 1,5 млн человек регулярно сдают кровь; ежегодно осуществляется свыше 3,5 млн донаций; с 2022 года действует Федеральный регистр доноров костного мозга, который ведет ФМБА России, и на данный момент он насчитывает уже более 560 тыс. потенциальных доноров, которые изъявили свое желание вступить в регистр и быть готовыми помочь людям, нуждающимся в пересадке.

Особого успеха удалось добиться в рамках спецпроекта "ДНК единой страны", продемонстрировавшего многообразие народов России и важность донорства костного мозга. Интерактивная карта проекта показала, что ни один регион не остался в стороне от акции.

Региональные инициативы по развитию донорства в России

Мухина отметила, что региональные отделения Российского Красного Креста провели множество мероприятий, адаптируя их под местные традиции и условия:

Ярославская область. Реализован проект "Формула здоровья, формула донорства" в партнерстве с хоккейным клубом "Локомотив". Пункты сдачи крови разместили рядом со стадионом, что позволило привлечь внимание любителей спорта к донорству.

Мурманская и Архангельская области. Выездные бригады добрались до отдаленных населенных пунктов – Няндомы, деревни Ватамановской и других, вовлекая в донорское движение жителей труднодоступных районов.

Иркутская область. Донорские мероприятия проводились в национальных костюмах, подчеркивая многонациональность региона, где проживают представители более 130 народностей. Это сделало акции особенно запоминающимися и символичными.

Конкурс "Код донора. Единство народов России" – 2026

В 2026 году в России прошла масштабная акция "Код донора. Единство народов России", объединившая сотни тысяч людей из 80 регионов страны. Елена Стефанюк подвела итоги акции: более 600 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, свыше 300 тыс. сдали кровь, а 40 тыс. вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

С августа по октябрь 2026 года проходил конкурс с 12 номинациями. Наибольший отклик получили:

"Код донора: сохраняя традиции" – проекты, связанные с этнокультурными традициями;

"Код донора объединяет Россию" – комплексные программы вовлечения разных национальностей;

"Расширяя границы донорства" – инициативы по информированию о донорстве крови и костного мозга.

"Единство сильных: спорт, здоровье, донорство" – новая номинация, объединяющая спорт и донорство.

Защита доноров и нормативные изменения

Плутницкий пояснил, что Минздрав России совершенствует нормативное регулирование донорства. Среди ключевых изменений:

с 1 сентября 2026 г. утверждены новые формы справок донора;

с 1 января 2027 г. будет расширен перечень временных противопоказаний для сдачи крови и компонентов;

сняты ограничения по количеству донаций крови в год у женщин и мужчин (при сохранении интервала 60 дней между донациями);

уточнен порядок исследования образцов крови.

Эти изменения направлены на улучшение условий для доноров и повышение безопасности процедур сдачи крови.