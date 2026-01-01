Количество пенсионеров в России превысило 40,4 млн человек

Повышение пенсий затронуло каждого четвертого

Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда России, к середине лета составила 40 млн 475 тыс., пишет РИА Новости. При этом повышение пенсий работающих граждан, которое проходит ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке, в этом году затронуло 9,3 млн пенсионеров, заявил председатель Соцфонда Сергей Чирков ранее.

Автоматический перерасчет предусмотрен для работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Кроме того, увеличенные выплаты получат отдельные категории граждан: получатели накопительной пенсии, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в предыдущем месяце, граждане с впервые установленной первой группой инвалидности, а также некоторые получатели специальных доплат.

Средний размер пенсии в июне

Для сравнения, средний размер пенсии россиян в июне 2026 года, по данным Соцфонда, составил 25.402 руб. При этом более 30 тыс. руб. получали пенсионеры в 12 регионах. Самую высокую пенсию выплачивают на Чукотке (42.270 руб.), в Ненецком автономном округе (38.831 руб.), Камчатском крае (37.662 руб.), Магаданской области (37.582 руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (37.097 руб.).

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя пенсия составляла 36.436 руб., в Мурманской области – 34.266 руб., в Сахалинской области 33.741 руб., в Якутии 33.709 руб., в Коми 32.260 руб., в Архангельской области 31.722 руб. и Карелии – 31.092 руб.