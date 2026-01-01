Круизный лайнер планируют запустить между Москвой и Баку

По словам Хакимова, которые приводит ТАСС 31 октября 2026 года, в субботу, продолжительность путешествия составит семь дней в одну сторону и семь же в другую.

"На сегодняшний день уже готовый корабль стоит и еще два корабля на подходе. В случае успеха мы надеемся, что и эти два корабля тоже поплывут в Баку", – указал торгпред.

Готовый корабль – лайнер класса люкс, но других подробностей нет.

Круизы Москва – Баку планируют уже давно

Возможность запуска такого круиза обсуждается не впервые. Например, в июле 2021 года об этом говорила заместитель генерального директора компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова в Совете Федерации.

"Нашей компанией были разработаны несколько маршрутов, которые объединяют волжские, каспийские круизы и круизы по трем морям. Один из круизов продолжительностью 12 дней: из Москвы идем по всей Волге до Астрахани, выходим в Каспийское море и идем до Баку <…> Следующий круиз, который нами разработан, это «Приключение на трех морях»: выход из Баку по Каспийскому морю, мы по Волго-Донскому каналу выходим в Азовское море и доходим до Сочи в Черном море", – говорила Гончарова.

Тогда указывалось, что круизы могут выполняться на лайнере "Пётр Великий". Гончарова уточняла, что судно пригодно и для использования на круговом маршруте по Каспию, но в Махачкале и Дербенте нужно построить соответствующую портовую инфраструктуру.

Можно предположить, что и сейчас Хакимов говорит об этом лайнере. Вот только теперь тот носит имя "Владимир Жириновский".

"Жириновский", который должен был стать "Петром Великим"

У "Владимира Жириновского" – сложная судьба. Строить его начинали в 2016 году на заводе "Лотос" в Астраханской области, причем называться судно должно было "Пётр Великий".

Сдать его хотели еще в 2019 году, но сроки не раз срывались как из-за технических проблем на верфи, так и из-за смены судового оборудования. В конце 2023-го лайнер решили переименовать, а в октябре 2025 года "Жириновский" "перебрался" на Балтийский завод в Санкт-Петербурге для достройки.

В начале октября 2026 года сообщалось, что "Жириновский" вышел в море на второй этап заводских испытаний.

Как подчеркивают в ОСК, это первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет. Проект PV300VD – это проект "плавучей гостиницы" с полноценными балконами, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей. На борту оборудуют рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.

Максимальная длина лайнера – 141 м, ширина – 16,8 м, высота борта – 5,5 м. Лайнер рассчитан на автономное плавание в течение 10 суток. Скорость – 22,5 км/ч. В 155 каютах различных классов смогут разместиться 310 пассажиров. Численность экипажа и обслуживающего персонала – 90 чел.

Еще один кандидат – "Николай Жарков"

В июле 2025 года на нижегородском заводе "Красное Сормово" был спущен на воду четырехпалубный круизный лайнер "Николай Жарков". 22 октября 2026 года его будущий оператор, компания "Водоходъ", информировал об успешном завершении ходовых испытаний.

В компании обещают, что "Жарков" выйдет в навигацию-2027. В планах – более 20 круизов продолжительностью от 3 до 15 дней, в том числе маршруты по городам Золотого кольца и Поволжья.

"Николай Жарков" – головное судно проекта 00840 "Карелия", его длина – 131 м, ширина – 13,8 м, осадка – 2,9 м. Скорость достигнет 22 км/ч. Лайнер рассчитан на 180 пассажиров и 97 членов экипажа.

Суда проекта "Карелия" предназначены для эксплуатации на Каспийском, Азовском, Чёрном, Белом и Балтийском морях, в акватории Финского залива и на внутренних водных путях России, включая маршруты к Соловецким островам.

В пользу варианта с "Жарковым" говорит то, что Хакимов упоминал "два судна на подходе". В настоящее время по проекту "Карелия" действительно строятся два систершипа – "Михаил Жванецкий" и "Расул Гамзатов".