Квоту на иностранных работников увеличат на 104 тысячи в 2027 году

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Каких иностранных работников планируется привлекать в Россию

По информации пресс-службы Минтруда, преимущественно работодатели заявляли о потребности в квалифицированных работниках – 92% от общей заявленной потребности. Оставшаяся часть заявок приходится на работников, которые привлекаются вместе с группами квалифицированных специалистов на те же предприятия для полного цикла работ без языкового барьера или на отдаленные объекты с суровыми климатическими условиями.

В основном через механизм квотирования привлекаются специалисты из Китая, Индии, Вьетнама, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки и Турции.

На какие проекты запрашивают квоты на иностранных работников

Среди проектов, под которые работодатели запрашивают квоты, – строительство Амурского газохимического комплекса и Амурского газоперерабатывающего комплекса, второй очереди космодрома Восточный (стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара"), комплекса по производству метанола в Амурской области, канатно-подвесной дороги через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ, ВСМ Москва – Санкт-Петербург, промышленно-логистического газоперерабатывающего и газохимического кластера в Ленинградской области, горно-обогатительного комбината на месторождении "Малмыжское", производств этилбензола, стирола и полистирола в Татарстане, а также в особой экономической зоне "Алабуга".

Как работает квота на иностранных работников

Квота – предельный объем привлекаемых из визовых государств работников, который формируется ежегодно по заявкам регионов. Заявки направляются в Минтруд до 1 сентября на предстоящий год, затем их рассматривает Межведомственная комиссия. Утвержденные заявки формируют распределенный между регионами объем, еще 50% этого объема – резерв, который распределяется внутри года по решению федеральной межведомственной комиссии при поступлении заявок от работодателей, согласованных региональными комиссиями.

В Минтруде подчеркнули, что разрешение на наем работников из визовых стран выдается только при подтверждении региональной межведомственной комиссией того, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта. Трудоустройство российских граждан там называют приоритетом государственной политики в сфере регулирования рынка труда.

Квота на иностранных работников из визовых стран на 2026 год была утверждена в размере 278,9 тыс. разрешений, годом ранее – 234,95 тыс., в 2024 году – 155,9 тыс.

Пока речь идет о проекте постановления: документ проходит общественное обсуждение. Если его утвердят, работодатели смогут привлекать иностранных специалистов в пределах новой квоты с 2027 года.

Старт эксперимента по целевому набору мигрантов могут сдвинуть на 1 марта 2027 года. С одной стороны, соответствующий законопроект еще не готов, с другой – есть проблемы с запуском нужной IT-инфраструктуры.