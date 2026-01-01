МИД изменит сроки действия электронных виз для иностранцев: 45 дней на все

Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно изменениям, срок действия визы будет составлять до 45 суток с момента оформления. Разрешенный период пребывания планируется распространить на все время ее действия.

В настоящее время при исчислении визовых сроков применяется принципиально другой подход. Электронная виза действует 120 суток со дня оформления, а разрешенный по ней период пребывания в России составляет не более 30 суток.

Документ также предусматривает отмену ограничений на въезд и выезд по единой электронной визе через специально оборудованные пункты пропуска. После принятия поправок воспользоваться такой визой можно будет через все пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения.

Электронные визы в России оформляют уже три года

Система единой электронной визы для иностранных граждан запустилась 1 августа 2023 года. Закон о ее внедрении приняли еще летом 2020 года, но запуск отложили из-за пандемии COVID-19. В перечень стран, граждане которых могут оформить такую визу, входит 64 страны.

По данным МИД РФ, в 2025 году иностранцы оформили 821 тыс. единых электронных виз.

Почти 79% всех виз пришлось на семь стран. Лидерами по числу оформлений стали граждане Китая (около 325,6 тыс. виз, почти 40%), Саудовской Аравии (84,8 тыс.), Германии (65,7 тыс.), Турции (60,1 тыс.) и Индии (55,5 тыс.). Также активно оформляли визы граждане Эстонии (около 30,4 тыс.) и Латвии (примерно 22,8 тыс.).