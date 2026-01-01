Миграционные законы, маркировка и новые правила для ФССП: что изменится для россиян с ноября 2026 года

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Новые правила маркировки товаров

С 1 ноября 2026 года для нескольких категорий продукции меняются требования к маркировке и передаче сведений в систему "Честный знак".

Для растительных масел и масложировой продукции начинается переход к поэкземплярному учету. Производители и участники оборота должны будут передавать в систему сведения о кодах маркировки каждой отдельной единицы товара, а также групповых и транспортных упаковок. Новые требования распространяются на продукцию, произведенную с 1 ноября 2026 года.

Для молочной продукции со сроком годности более 40 дней вводится полный поэкземплярный учет. Участникам оборота потребуется передавать сведения о движении каждой единицы товара. Для продукции со сроком годности до 40 дней аналогичные требования начнут действовать позднее – с 1 марта 2027 года.

Еще одно изменение касается удобрений: с 1 ноября стартует обязательная маркировка отдельных видов этой продукции в потребительской упаковке. Требование распространяется на определенные категории товаров, предусмотренные нормативными документами.

С 3 ноября расширяется перечень административных правонарушений, за которые иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выдворены из России. В него включены отдельные нарушения, связанные с мелким хулиганством, возбуждением ненависти или вражды, демонстрацией запрещенной символики, проведением публичных мероприятий и участием в деятельности нежелательных организаций.

Также меняются санкции за нарушения правил въезда, пребывания и трудовой деятельности в России. Например, за нарушение правил въезда или режима пребывания штраф по статье 18.8 КоАП РФ составит от 4 тыс. до 7 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года он увеличится до 7–9 тыс. рублей, причем в предусмотренных законом случаях выдворение станет обязательным.

При этом высылка не назначается автоматически за любое нарушение из расширенного перечня: решение принимается с учетом состава правонарушения и предусмотренных законом условий.

Ускоряется учет госплатежей

С 1 ноября изменится порядок работы Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Банки, почтовые организации и другие структуры, принимающие платежи, должны будут передавать сведения об их уплате в систему в режиме реального времени, но не позднее одного часа после принятия распоряжения к исполнению при наличии достаточных средств. Аналогичная обязанность появится у Федерального казначейства.

Правительство также сможет расширять перечень платежей, сведения о которых учитываются в системе. Нововведение не предусматривает дополнительных комиссий или лимитов для граждан.

Приставы получат доступ к сведениям из кредитных историй

С 26 ноября вступает в силу порядок предоставления бюро кредитных историй отчетов Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Приставы смогут запрашивать титульную и основную части кредитной истории должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство. Бюро кредитных историй должно будет предоставить отчет в течение пяти рабочих дней.

Также устанавливается порядок передачи сведений по запросам ФССП, связанным с проверкой соблюдения законодательства о возврате просроченной задолженности. Новые правила регулируют обмен информацией между ведомством и бюро кредитных историй, но сами по себе не вводят новых оснований для списания денег или ареста имущества.

Новые правила ввоза товаров из Республики Беларусь

С ноября при ввозе товаров из Республики Беларусь импортерам потребуется заранее оформить документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в рамках системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

Процедуру необходимо будет пройти до фактического ввоза продукции на территорию России.