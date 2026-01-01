Мошенники начали рассылать родителям подростков СМС о подозрительных операциях

Массовые фишинговые сообщения родителям о якобы подозрительных операциях по картам детей-подростков содержат требование срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку. Ссылка ведет на поддельный онлайн-сервис, якобы предоставляющий "мгновенный доступ к выпискам несовершеннолетних", пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы "Мошеловка".

Под предлогом того, что данных о родстве нет в автоматических государственных системах, от граждан требуют загрузить сканы паспортов, свидетельств о рождении, а также ввести логины и пароли от мобильного банкинга. Полученные в результате фишинга документы и доступы мошенники используют для кражи денег со счетов самих родителей и оформления на них кредитов.

Россиянам рекомендуют не загружать фотографии паспортов, свидетельств о рождении и других личных документов на незнакомые интернет-ресурсы. Подтвердить родство и привязать профили детей для контроля счетов возможно через верификацию статуса законного представителя через личный кабинет "Госуслуг", загрузив сканы в онлайн‑банке или при личном визите в отделение банка, в котором открыт счет ребенка.

Ранее управление МВД по борьбе с киберпреступлениями опубликовало список из семи ключевых слов и выражений, услышав которые от незнакомца по телефону необходимо немедленно прекратить разговор. Ведомство подчеркнуло: за псевдоофициальными терминами вроде "безопасный счет" или "зеркальный кредит" стоят исключительно попытки обмана.