Мошенники похищают деньги россиян, обещая "праздничные выплаты": как действуют злоумышленники

Схема простая. Вначале злоумышленник звонит потенциальной жертве и утверждает, что в связи с праздником положена выплата на карту, передает ТАСС в среду, 4 ноября 2026 года. Для "начисления средств" он просит продиктовать номер и срок действия карты, защитный код на обороте и СМС-код подтверждения.

Получив необходимые данные, мошенники завладевают деньгами.

В МВД советуют сразу прекращать разговор, если неизвестные требуют банковские данные или коды, и проверять сведения о любых выплатах только через официальные ресурсы.

Всплески подобных звонков происходят накануне крупных государственных праздников, среди которых, помимо Дня народного единства, ежегодно отмечающегося 4 ноября, День России (12 июня) и День Победы. В ряде регионов к этим датам действительно положены выплаты некоторым категориям граждан, например ветеранам, пенсионерам. Этим и пользуются мошенники.

Среди типичных фраз, которые используются мошенники, – "Вам положена выплата к празднику, подтвердите карту", "Продиктуйте СМС‑код для зачисления" и подобные. Злоумышленники могут давить на то, что это надо сделать срочно, звонить с подменных номеров, имитирующих номера банков и госорганов.

Как неоднократно отмечали в киберполиции, никакие официальные структуры, включая госорганы, полицию, банки, портал госуслуг, не станут просить по телефону или в чате коды доступа или данные паспорта. К информации, которую никому нельзя сообщать, относятся:

финансовые данные: номер карты, срок ее действия, CVC/CVV-коды, логины и пароли от интернет-банков, коды из СМС-сообщений, пуш-уведомления подтверждения;

персональные данные: паспорт, СНИЛС, ИНН, фото документов;

аутентификационные коды: пуш-коды и QR-коды подтверждения, любые разовые пароли из СМС-сообщений.

При подобном звонке в ведомстве рекомендуют сразу прервать разговор, перепроверить информацию самостоятельно через официальный сайт/приложение банка или государственных сервисов. Если данные уже раскрыты – немедленно связаться с банком по номеру на карте, заблокировать ее и сменить пароль для входа в онлайн‑банк. Проверки любых "выплат к празднику" следует делать только через официальные ресурсы и личные кабинеты.