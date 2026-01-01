Москвичей предупредили о ливнях и сильном ветре в пятницу

"Днем в пятницу, 7 августа, в столице ожидается кратковременный дождь, местами ливень и сильный дождь, количество выпавших осадков может составить 5–10 мм, местами до 18 мм", – сказал собеседник агентства.

Синоптики допускают грозу и град. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 17 м/с. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в период с 15:00 до 21:00 мск.

Из-за высокой температуры в столице до 18:00 мск действует "оранжевый" уровень погодной опасности, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Московской области по той же причине введен "желтый" уровень, обозначающий потенциально опасные метеоусловия.

Жару в регионах Центральной России сменяют дожди. Непогода уже обрушилась на Смоленскую область, расположенную к западу от столичного региона, – там прошли ливни, грозы и шквалистый ветер. В Смоленске погибли ребенок и женщина. Порядка 15 тыс. абонентов в области остаются без электроснабжения.