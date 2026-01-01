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Москвичей ждут перепады атмосферного давления

Атмосферное давление в Москве к концу рабочей недели упадет более чем на 10 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.), а потом снова поднимется. По данным Гидрометцентра РФ, в понедельник, 2 ноября 2026 года, оно составляет 758 мм рт. ст., что выше нормы (746-748 мм рт. ст.). Уже во вторник давление начнет снижаться.

Головная боль и перепады давления

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

По информации сайта "Метеоновости", во вторник, 3 ноября, к ночи давление снизится с 756 до 753 мм рт. ст. В среду, 4 ноября, оно будет в диапазоне 749-750 мм рт. ст.

В четверг, 5 ноября, атмосферное давление в Москве упадет с 749 до 744 мм рт. ст. В пятницу, 6 ноября, падение продолжится – до 743-742 мм рт. ст.

В субботу, 7 ноября, атмосферное давление снова начнет повышаться, достигнув 750 мм рт. ст. В воскресенье показатели барометров составят 748-751 мм рт. ст.

Обычные суточные колебания атмосферного давления составляют 1–2 мм рт. ст. и никак человеком не ощущаются. Однако более сильные перепады могут влиять на самочувствие метеозависимых людей.

Когда давление на улице падает, количество молекул кислорода в одном кубическом метре воздуха физически снижается, из-за чего организм испытывает легкую гипоксию. У гипотоников на этом фоне кровяное давление может упасть еще ниже. Чтобы сберечь ресурсы, мозг переходит в "эконом-режим". Отсюда могут возникнуть такие симптомы, как сонливость, вялость, упадок сил, тупая головная боль, головокружение, а в некоторых случаях – одышка и чувство нехватки воздуха.

При росте атмосферного давления воздух становится более плотным. На это изменение реагируют рецепторы кровеносных сосудов. Особенно тяжело этот период переносят гипертоники, астматики и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы адаптироваться к растущему внешнему давлению, организм рефлекторно сужает сосуды. Кровоток ускоряется, вызывая резкий скачок артериального давления. Это может сопровождаться пульсирующей головной болью, шумом в ушах и учащенным сердцебиением.

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Метки: атмосферное давление Москва
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