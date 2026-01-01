Новая вьетнамская авиакомпания запустила прямые рейсы из Москвы на Фукуок

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю в течение всего зимнего сезона 2026/2027 года, сообщила пресс-служба аэропорта. В 2027 году их частота может быть увеличена до шести раз в неделю.

На маршруте задействован Airbus A330 вместимостью 247 пассажиров. Время в пути из Москвы составляет девять часов 45 минут, обратный перелет занимает 10 часов 55 минут.

Для Sun PhuQuoc Airways рейс Москва – Фукуок стал первым направлением в континентальную Европу и одним из самых протяженных в ее маршрутной сети.

В текущем зимнем расписании аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы на Фукуок российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Nordwind. Эти компании, а также VietJet Air летают и в Нячанг. Полеты в столицу Вьетнама – Ханой – выполняет Vietnam Airlines, в Хошимин летает "Аэрофлот".

Вьетнам – одно из самых популярных туристических направлений в России. Ожидается, что в 2026 году он поставит исторический рекорд по российскому турпотоку. По данным посла Вьетнама в России, за первые девять месяцев 2026 года страну посетили более 1,1 млн россиян, что на 161% больше, чем годом ранее.