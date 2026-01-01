Осенью привожу в порядок стволы деревьев: даже старые яблони и груши дают урожай ведрами

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Чем опасны лишайники на садовых деревьях

Лишайники почти никогда не селятся на молодых и сильных растениях. Их появление – главный маркер того, что дерево стареет, ослаблено, растет в густой тени или его крона сильно загущена.

Под лишайником постоянно сыро – там любят селиться вредители. Еще в такой среде быстро размножаются болезнетворные грибки парши, мучнистой росы и плодовой гнили.

Плотный нарост забивает крохотные отдушины на коре – чечевички, ухудшая локальный газообмен тканей, ослабляя деревья.

На покрытых лишайниками деревьях плоды часто вырастают мелкими, менее сочными и хуже вызревают из-за общего угнетенного состояния растения.

Поэтому поздней осенью я всегда проверяю, все ли в порядке с садом, и обязательно счищаю лишайники.

Когда лучше обрабатывать деревья от лишайников

Обработку проводят только в период покоя растений: поздней осенью после листопада (в средней полосе это обычно конец октября – начало ноября) или ранней весной (как правило, в марте) до набухания почек. По опыту, осенняя очистка удобнее. В это время работ в саду меньше. Весной к тому же есть большой риск упустить короткое окно до начала сокодвижения.

Я жду, когда листья полностью опадут, а среднесуточная температура окажется в диапазоне от +2 до +5°C. Важно успеть до наступления стабильных заморозков.

Как правильно обработать деревья

Сначала я очищаю крону от высохших плодов. Затем обильно опрыскиваю стволы и скелетные ветви раствором железного купороса. Концентрацию выбираю строго по правилам.

Для косточковых культур (слива, вишня) и молодых деревьев с тонкой корой – щадящий 3% раствор (300 г порошка на 10 л воды).

Для семечковых культур, кора которых более толстая (взрослые яблони, груши) – крепкий 5% раствор (500 г порошка на 10 л).

Примерно через неделю лишайник буреет и начинает легко отделяться. После этого достаточно расстелить под деревом пленку и аккуратно счистить наросты деревянным или пластиковым скребком (металлические скребки и щетки использовать нельзя, они сильно травмируют живую кору).

Собранный материал я сжигаю, а тонкие, полностью усохшие и покрытые лишайником ветки срезаю на кольцо.

Что сделать после очистки коры деревьев от лишайников

Если я случайно повредила кору до древесины, замазываю эти места специальной дезинфицирующей пастой-замазкой. Аналогично поступаю со срезами ветвей.

Также поздней осенью я белю стволы и основания скелетных ветвей, обязательно добавляя в побелку противогрибковые компоненты, чтобы новые споры не закрепились на коре.

Как показал опыт, для профилактики есть несколько эффективных вариантов.

Медный купорос – недорогой, оптимален для известковой или меловой побелки (1–3%, или 100–300 г порошка на 10 л готового состава).

Железный купорос – подходит только для осенней побелки (3%, или 300 г на 10 л).

Порошковые и жидкие фунгициды системно-контактного действия – их добавляю в покупную акриловую или водоэмульсионную садовую краску, так как от кристаллических купоросов она может свернуться.

Как предотвратить появление лишайников на плодовых деревьях

Я каждый год прореживаю кроны, чтобы они хорошо проветривались и освещались солнцем.

Каждую осень я убираю из-под деревьев опавшую листву и обрабатываю ее раствором мочевины или отправляю в глубокий компост, чтобы уничтожить споры болезней.

Также тщательно слежу за состоянием коры и вовремя лечу любые морозобоины и трещины.

Если не успеваю обработать сад осенью – обязательно переношу процедуру на раннюю весну.

Осенняя побелка – обязательный этап ухода за садом осенью. Однако важно провести все работы правильно и не спешить с ними. Ошибки приводят к тому, что деревья могут погибнуть зимой.