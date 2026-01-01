Перекрытия движения в Москве: ряд улиц и других участков в центре закрыли для проезда

Как следует из сообщений в канале дептранса в мессенджере "Макс", вначале движение было временно закрыто на Мантулинской улице и на улице 1905 года. Информация об этом опубликована в 14:35.

Примерно через 10 мин. дептранс сообщил, что также перекрыты Новоарбатский мост и Ростовская набережная.

Еще через несколько минут появилась информация, что закрыт проезд на съезде с Садового кольца на Смоленскую набережную и на Боровицкой площади.

Около 15:00 дептранс сообщил, что также закрыт съезд с Никитского бульвара на улицу Новый Арбат.

Ранее в дептрансе о том, что на этих участках планируются перекрытия движения в плановом порядке, не сообщали.