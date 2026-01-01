Песков ответил на сообщения о подготовке мобилизации в России

"Это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране. Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле", – сказал Песков в комментарии RTVI.

Представитель Кремля отвечал на вопрос о том, как российские власти оценивают появившиеся сообщения о возможной новой мобилизации.

Заявления о подготовке мобилизации в России в последние месяцы неоднократно делал Владимир Зеленский. 23 августа он заявил, что после сентябрьских выборов в Госдуму российские власти якобы планируют провести так называемую периферийную мобилизацию. По словам Зеленского, речь может идти о привлечении еще 300 тыс. человек.

О возможной мобилизации после выборов в Госдуму также сообщали американские СМИ. В частности, The Wall Street Journal писала со ссылкой на представителей американских властей, что российские власти рассматривают возможность новой волны мобилизации после сентябрьских выборов. При этом источники издания подчеркивали, что окончательного решения по этому вопросу принято не было.

В июле зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации провокацией. По его словам, подобные заявления направлены на дестабилизацию обстановки в стране.

Медведев призвал российские ведомства и руководителей регионов обращать внимание на подобные информационные вбросы и учитывать их при работе с населением.