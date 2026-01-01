Почему нельзя тратить деньги, поступившие на карту от незнакомца, объяснила юрист

Особенно осторожным следует быть, если вскоре после зачисления денег звонит незнакомый человек. Он может утверждать, что перевел средства по ошибке, и просить срочно вернуть их, но уже на другие реквизиты, например на карту третьего лица. По словам юриста, такая просьба может быть признаком мошенничества, пишет "Лента.ру".

Что делать, если на карту поступил неизвестный перевод

В первую очередь нужно убедиться, что деньги действительно зачислены на счет. Мошенники могут отправлять поддельные банковские уведомления, рассчитывая, что человек поверит сообщению и переведет собственные средства.

Если поступление подтвердилось, необходимо связаться со своим банком, сообщить о неизвестном переводе и попросить организовать возврат денег отправителю. При этом важно оформить официальное обращение и сохранить подтверждение его регистрации.

Самостоятельно переводить деньги обратно, особенно по реквизитам, которые продиктовал позвонивший незнакомец, юрист не рекомендует. В такой ситуации получатель рискует стать участником схемы по перемещению похищенных средств: преступники могут использовать его счет как промежуточный, а затем попросить отправить деньги на другой счет.

Можно ли оставить себе чужие деньги

Неожиданное зачисление средств не означает, что получатель становится их законным владельцем. Как пояснила Кудряшова, статья 1102 Гражданского кодекса РФ обязывает вернуть неосновательное обогащение, если для получения денег не было законных оснований и отсутствуют предусмотренные законом исключения.

Поэтому потратить поступившие от неизвестного человека средства на свои нужды, считая их случайным подарком, нельзя. Правильный порядок действий – подтвердить зачисление, обратиться в банк и действовать через него, не выполняя просьбы незнакомцев о переводе денег на другие счета.

При этом Кудряшова подчеркнула: если отправитель действительно ошибся при переводе, закон предусматривает способы вернуть ему деньги. Однако в такой ситуации следует пользоваться официальными банковскими процедурами, а не выполнять инструкции незнакомца из мессенджера.

Юрист также посоветовала насторожиться, если собеседник начинает торопить получателя, угрожает обращением в полицию, требует сообщить коды из СМС или обещает вознаграждение за перевод средств на другой счет. При таких обстоятельствах разговор лучше прекратить. Переписку при этом стоит сохранить, а при наличии признаков мошенничества – обратиться в правоохранительные органы.