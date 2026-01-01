Подозреваемого в подлоге и злоупотреблениях главу Новокубанска арестовали на два месяца

По ходатайству следователя СКР суд избрал ему меру пресечения в виду заключения под стражу до 28 декабря, сообщают в следственном управлении краевого Следкома 30 октября 2026 года, в пятницу.

В объединенной же пресс-службе судов региона рассказывают, что в 2022 году администрация городского поселения заключила с неназванной компанией договор аренды земли под "Объекты дорожного сервиса", а запустили на этом участке бетонный завод.

"С января по июнь 2025 года глава поселения, зная о реальном использовании территории, включил в официальный документ ложные данные, а именно оформил разрешение на ввод в эксплуатацию станции техобслуживания автомобилей. При этом никакой станции не строили и не планировали строить", – добавляют в пресс-службе.

В общем, коммерческая организация смогла купить земельный участок в собственность в обход торгов по кадастровой стоимости, существенно дешевле рыночной.

Бюджету Новокубанска был нанесен ущерб более 12,1 млн рублей.

Новокубанск – город с населением около 33 тыс. человек, примыкает к Армавиру с севера. В 60 км к востоку – Ставрополь, в 150 км к западу – Краснодар.