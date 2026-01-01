Потолок динамического тарифа на парковку в Москве повысят до 950 рублей

Динамический тариф начнет работать еще на 236 участках улиц. Теперь он будет варьироваться от 0 руб. до 950 руб. в час в зависимости от прогнозируемой загрузки мест. В настоящее время верхняя граница – 800 руб., но такой тариф "уже не гарантирует свободных машиномест, поэтому стоимость необходимо менять для регулирования спроса".

Тарифы скорректируют на участках платных парковок, где загруженность превышает 80-90%. На таких улицах, как констатируют в дептрансе, есть множество точек притяжения автомобилистов – торговые и бизнес-центры, рестораны, достопримечательности.

В пределах ТТК и на нескольких улицах внутри МКАД проиндексируют действующую тарифную сетку на парковку: тарифы повышенной стоимости за парковку днем вырастут. Стоимость 1 часа ночью (200 руб.) останется прежней.

На ряде улиц ЦАО, ЮАО, СВАО и САО парковка станет дешевле – средняя загруженность мест на этих участках меньше 50%, так что тариф снижают для баланса спроса.

Девять участков улиц в ЦАО, СВАО, ЮВАО и ЗАО добавят в зону резидентных разрешений. Эти изменения согласованы с местными муниципальными депутатами.

Местные жители могут продолжать оставлять свои машины бесплатно при оформлении резидентного разрешения – с 20:00 до 8:00 без оплаты или круглосуточно за 3000 рублей в год.

"Платные парковки – это эффективный и признанный в мировой практике способ решения проблемы дефицитного уличного пространства в крупных мегаполисах, в том числе и в Москве. Благодаря им экстренные службы стали приезжать на вызов в 2 раза быстрее, в 4,5 раза выросла оборачиваемость мест, на 64% уменьшилось число нарушений правил остановки и стоянки", – подчеркивают в дептрансе.

В этом году спрос на платную парковку возрос – число уникальных припаркованных авто увеличилось на 5%, средняя продолжительность парковочной сессии достигла 68 минут, оборачиваемость мест снизилась на 28%, то есть платные места стали освобождаться реже.