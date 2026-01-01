Праздники 10 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

Всемирный день биотоплива;

День заботливого мужа;

Празднование в честь Смоленской иконы Божьей Матери;

День святого Лаврентия.

Праздники и памятные даты 10 августа 2026 года

Всемирный день льва. "Изобретение" этого дня приписывают представителям Инициативы по защите крупных кошек (Big Cat Initiative) Дереку и Беверли Жубер из National Geographic. Идею также активно поддержала международная организация по спасению диких кошек Big Cat Rescue. Первый раз день отмечали в 2013 году, причем запуск инициативы состоялся в Ливингстоне (Замбия).

Главной причиной появления Дня льва стало резкое сокращение их популяции: за 100 лет число диких львов в Африке сократилось с 200.000 до 20.000 особей. Из-за расселения людей и расширения сельскохозяйственных угодий львы потеряли около 95% своего исторического ареала обитания. В 26 странах они исчезли полностью. Свою роль в этом процессе играют и браконьеры.

10 августа организации зоозащитников по всему миру проводят сборы средств и просветительские лекции. Зоопарки устраивают для своих хищных подопечных праздничные обеды, а для посетителей – экскурсии. Главная цель дня – напомнить человечеству о важности сохранения баланса в дикой природе и защите уязвимых видов.

Всемирный день биотоплива. 10 августа 1893 года Рудольф Дизель впервые запустил свой первый экспериментальный одноцилиндровый двигатель (модель под кодовым названием A-Motor). Этот агрегат был крайне несовершенным, взрывоопасным и не имел системы охлаждения. Во время первого испытания поршень совершил всего один рабочий ход, после чего произошел сильный взрыв, едва не убивший самого изобретателя. Несмотря на это, работа продолжалась и в 1897 году Дизель представил вполне функционирующий агрегат.

По Сети гуляет миф о том, что первые двигатели Дизеля работали на арахисовом масле, но, по-видимому, это не так. Первый прототип он запускал на угольной пыли, потом изобретатель использовал сырой керосин. Однако позже начались эксперименты и с растительным маслом. На Всемирной выставке в 1900 году Дизель продемонстрировал работу своего двигателя на 100%-ном арахисовом масле.

В последние годы интерес к биотопливу стремительно растет. Его глобальный рынок превысил $160 млрд и, по некоторым прикидкам, может достичь $430 млрд к 2035 году. Всплеск внимания со стороны государств, инвесторов и крупного бизнеса вызван климатическими обязательствами по декарбонизации, заботой об энергетической безопасности и нестабильностью цен на нефть.

День заботливого мужа. Очередной день, которого нет. Точнее, он есть, но только в интернет-среде, на развлекательных порталах, в пабликах и мессенджерах. Удивительно, но в официальном календаре, похоже, отсутствует день, посвященный заботливым мужьям.

Потому что забота мужьям не к лицу, должно быть. Нужно же мужественность поддерживать всячески.

Кажется, что этот день может стать лишним поводом хоть иногда брать на себя пусть и нехитрые, но не слишком увлекательные бытовые дела. Можно даже к женам попробовать прислушаться. Что-то большее – конечно, перебор.

Празднование в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Эта икона – одна из самых почитаемых святынь у православных. Как предполагается, изначально она была списком со знаменитой Одигитрии Влахернской.

Считается, что в Россию эта икона могла попасть в середине XI века – Константин IX Мономах благословил ею свою дочь Анну, которая стала женой князя Всеволода Ярославича. В 1095 году ее перенесли из Чернигова в Смоленск, где она и нашла свое место в храме Успения Пресвятой Богородицы.

Предание приписывает иконе помощь в спасении города от нашествия Батыя в 1239 году. В XV веке она оказалась в Москве, причем объяснения переезда сильно различаются между собой. Ее то ли подарил своей дочери Софье (жене Василия Дмитриевича Московского) Витовт, то ли ее украли. В некоторых вариантах посредниками называются даже татарские ханы.

Икона возвращается в Смоленск после включения его в состав Московского государства в 1514 году.

Во время Отечественной войны 1812 года икону вместе с Иверской и Владимирской обнесли вокруг Белого города и Кремля, а перед русскими войсками накануне Бородинского сражения пронесли ее список.

Первообраз Смоленской иконы пропал во время немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны. Ее место в Успенском соборе Смоленска занимает список начала XVII века.

В Московском Кремле хранится еще один список, датируемый второй половиной XVI века.

В этот день верующие посещают праздничные богослужения, участвуют в крестных ходах и молятся о заступничестве. Православные просят у Смоленской иконы помощи в путешествиях, исцеления от недугов и согласия в семейной жизни.

День Святого Лаврентия. Отмечается католиками ежегодно в память о святом, которого казнили во время гонений при Валериане (III век). Считается, что он заведовал имуществом церкви и у него потребовали отдать все государству. Лаврентий же попросил три дня, и за это время раздал все бедным.

На третий день он явился к префекту вместе с толпой нищих, калек, слепых и больных. "Вот подлинные сокровища Церкви", – заявил он.

Святой Лаврентий считается покровителем бедняков, библиотекарей, архивистов, поваров и пожарных. Во многих городах Европы 10 августа проходят фестивали, шествия оркестров, концерты и пиротехнические шоу. Сегодня в Германии принято дарить детям книги, ведь Лаврентий в том числе заведовал хранением священных текстов.

Одна из любопытных особенностей этого дня – наблюдение за "слезами cвятого Лаврентия". В Италии их также называют углями мученического костра святого Лаврентия. В просторечии же это падающие звезды. А при падении звезд принято загадывать желания…