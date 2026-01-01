Праздники 31 октября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

Международный день Чёрного моря;

Всемирный день городов;

День работников СИЗО и тюрем в России;

День сурдопереводчика в России;

Всероссийский день гимнастики;

Хеллоуин (канун Дня всех святых);

Международный день экономии;

Луков день.

Праздники 31 октября 2026 года

Международный день Чёрного моря. Учрежден в 1996 году, когда шесть причерноморских стран подписали Стратегический план действий по спасению этого уникального природного объекта. Дата призвана обратить внимание общественности на экологические проблемы региона, такие как загрязнение воды и чрезмерный вылов рыбы. В этот день экологические организации проводят научные конференции, просветительские лекции и круглые столы. Также волонтеры традиционно организуют масштабные акции по очистке пляжей и прибрежных зон от мусора.

Всемирный день городов. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году для привлечения внимания к глобальной урбанизации. Его главная цель – содействовать сотрудничеству между странами для эффективного развития городов и решения проблем, связанных с ростом городского населения. Каждый год праздник проходит под определенным девизом, посвященным экологии, технологиям или качеству жизни. В этот день урбанисты, архитекторы и власти обсуждают создание комфортной и безопасной городской среды для будущих поколений.

День работников СИЗО и тюрем в России. Учрежден в 2006 году приказом директора ФСИН. Именно 31 октября в 1963 году Коллегия Министерства охраны общественного порядка РСФСР приняла решение о создании следственных изоляторов как нового вида учреждений. Сегодня сотрудники пенитенциарной системы выполняют сложную и ответственную миссию по обеспечению правопорядка и законности. В этот день руководство ведомства традиционно поздравляет личный состав, вручает государственные награды и чтит память погибших при исполнении долга коллег.

День сурдопереводчика в России. Учрежден в 2003 году по инициативе Всероссийского общества глухих для признания вклада специалистов в интеграцию людей с нарушениями слуха. Сурдопереводчики выступают связующим звеном между глухими людьми и окружающим миром, помогая им в судах, больницах и учебных заведениях. Профессия требует не только идеального знания жестового языка, но и высокой концентрации, эмпатии и терпения. В этот день проводятся торжественные мероприятия, а лучшим специалистам вручают заслуженные награды.

Всероссийский день гимнастики. Учрежден в 1999 году по инициативе Федерации спортивной и художественной гимнастики России для популяризации этих дисциплин. Отмечается в последнюю субботу октября, которая в 2026 году выпадает как раз на 31-е. Гимнастика является одним из самых успешных и медалеемких видов спорта для нашей страны, подарившим миру множество легендарных чемпионов. В этот день спортивные школы по всей России проводят показательные выступления, мастер-классы от титулованных спортсменов и дни открытых дверей.

Хеллоуин (канун Дня всех святых). Один из самых популярных современных праздников зародился на основе древнекельтского Самайна, знаменовавшего окончание сбора урожая и начало зимы. Считалось, что в эту ночь стирается граница между миром живых и миром духов, поэтому люди надевали маски, чтобы отпугнуть нечисть. В наши дни Хеллоуин утратил свой мистический смысл и превратился в веселое костюмированное событие. Главными атрибутами праздника стали вырезание светильников из тыкв (фонарей Джека), выпрашивание сладостей и просмотр фильмов ужасов.

Международный день экономии (Всемирный день сбережений). Зародился в 1924 году во время Первого международного конгресса сберегательных банков в Милане. Его ключевая идея заключается не в отказе от трат вообще, а в разумном расходовании денег, времени и природных ресурсов. В этот день финансовые институты проводят лекции по повышению финансовой грамотности населения, рассказывая о важности инвестиций и накоплений. Многие банки традиционно приурочивают к этой дате открытие новых выгодных вкладов и специальные акции для клиентов.

Луков день (день памяти святого апостола и евангелиста Луки). В народном календаре этот день неразрывно связан с почитанием святого Луки, который считается покровителем врачей, живописцев и иконописцев. На Руси в это время традиционно устраивали луковые базары, так как лук считался главным целебным средством от осенних простуд. Люди верили, что употребление этого овоща в пищу в Луков день укрепляет здоровье на всю предстоящую зиму. Также по количеству шелухи на луковицах крестьяне пытались предсказать, насколько суровой будет погода в ближайшие месяцы.