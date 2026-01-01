Праздники 7 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России;

Международный день холостяка;

День начала первого российского кругосветного плавания;

Успение праведной Анны.

Праздники 7 августа 2026 года

Международный день пива. Праздник появился в США, но очень быстро получил поистине мировой размах. Бармен Джесси Авшаломов из Санта-Круза в Калифорнии выступил с такой инициативой только в 2007 году, а уже в 2011 году сообщалось, что праздник в той или иной форме отмечают в 138 городах 23 стран. В дальнейшем число участников продолжало быстро расти – к 2023 году День пива праздновали уже в 210 городах 60 стран.

Поначалу отмечали День пива 5 августа, но с 2013 года решили сдвинуть его на первую пятницу августа – за это проголосовали поклонники.

Нужно сказать, что в мире отмечают не менее трех десятков праздников пива. Например, 1 марта празднуют День пива в Исландии, 23 апреля – День немецкого пива, 15 июня – День британского пива. Есть и Всемирный день ответственного потребления пива (в третью пятницу сентября).

Количество сортов пива превышает 400. Помимо традиционных вариантов, встречается пиво со вкусом пиццы или шоколада. В последние годы растет интерес к пиву безалкогольному.

С пивом связана одна забавная фобия (не считается настоящим диагнозом) – ценозиликафобия: боязнь пустого стакана. Слово происходит от слияния греческих kenos (пустой), silikos (стекло) и phobos (страх).

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. Профессиональный праздник сотрудников одного из самых закрытых ведомств страны. ССИ ФСО – это бывшее Федеральное агентство правительственной связи и информации (которое, в свою очередь, было наследником 8-го Главного управления КГБ СССР). ФАПСИ вошло в состав ФСО после реорганизации, соответствующий указ был подписан 7 августа 2004 года. Служба обеспечивает надежную и защищенную связь для первых лиц государства, включая президента.

Международный день холостяка. Праздник неофициальный и, кажется, не слишком реальный. В Сети о нем пишут, однако нет никаких сведений о том, как он появился или кто выступил инициатором. Однако, наверное, он может служить удобным поводом для тех или иных мероприятий вроде пирушки с друзьями. Нередко говорят в этой связи о "независимости", "индивидуальности" и прочих прекрасных вещах. Вот только реальность несколько более печальна.

День начала первого российского кругосветного плавания. Примерно в 10 утра 7 августа 1803 года от Кронштадтского рейда отправились в путь шлюпы "Надежда" и "Нева". Командовал "Надеждой" и экспедицией в целом "человек и пароход" – Иван Фёдорович Крузенштерн (Адам Иоганн фон Крузенштерн), "Невой" – Юрий Фёдорович Лисянский. Оба корабля, к слову, были куплены в Великобритании, раньше они назывались Leander и Thames.

Поначалу экспедиция задумывалась как коммерческое предприятие Российско-американской компании – нужно было доставить грузы на Камчатку и Аляску. Однако из-за финансовых трудностей компании дело взяло в свои руки государство. Тогда в число задач были включены налаживание дипломатических отношений с Японией, открытие рынка Китая, обследование Сахалина и Курил.

Плавание продолжалось до 1806 года. Политически оно не дало особых результатов, но научная команда добилась немалого. Были в том числе открыты остров Лисянского, рифы Нивы и Крузенштерна, описаны острова Крузова и Чичагова, южный берег острова Кюсю и Вандименов пролив. Экипаж "Невы" даже поучаствовал в так называемой Русско-тлинкитской войне – серии столкновений между русскими колонистами и индейцами-тлинкитами на Ситхе.

Можно было бы вспомнить об экспедициях Магеллана в 1519–1522-х или Фрэнсиса Дрейка в 1577–80-х, однако справедливо ли это? Так сложилось, что морской, океанский флот получил развитие в России довольно поздно. До поры до времени попросту не было особенного смысла в дальних путешествиях.

Успение праведной Анны. 25 июля (7 августа) верующие вспоминают праведную Анну, мать Богородицы. Она была дочерью священника Матфана и происходила из царского и священнического рода. Долгое время у нее с мужем Иоакимом не было детей, но в конце концов супруги вымолили дочь, которая впоследствии и стала Богородицей. Когда Марии исполнилось три года, родители отдали ее на воспитание в Иерусалимский храм, исполняя свой обет. Иоаким вскоре скончался, а Анна жила при храме рядом с дочерью. Она умерла в возрасте 79 лет, еще до благовещения архангела Гавриила.