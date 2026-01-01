Праздники 8 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

Всемирный день кошек;

Международный день альпинизма;

Международный день офтальмологии;

День памяти святого Доминика.

Праздники и памятные даты 8 августа 2026 года

День физкультурника в России. Отмечается во вторую субботу августа. Появился еще в 1939 году под лозунгом "В здоровом теле – здоровый дух". Визитной его карточкой какое-то время выступали грандиозные парады физкультурников на Красной площади. Праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех любителей активного образа жизни. Его цель – пропаганда спорта, здоровья и долголетия.

В этот день традиционно проводится множество спортивных мероприятий. Например, в 2026 году в московских "Лужниках" 8 августа состоятся занятия по фитнесу, гребле, бегу, на стадионе "Москвич" запланированы танцы, стретчинг, сайкл-марафон и функциональные тренировки, в центре пляжных видов спорта "Динамо" – турниры по волейболу, футболу, регби.

Всемирный день кошек. Отмечается 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare с 2002 года. Всеобщая любовь к млекопитающим семейства кошачьих отряда хищных в особых пояснениях и доказательствах не нуждается.

Кошки стали селиться с людьми по всему Ближнему Востоку на заре развития сельского хозяйства, до 12 тыс. лет назад. Считается, что их одомашнивание могло произойти около 9500 лет назад – кошки помогали в борьбе с грызунами. Впрочем, среди ученых есть сомнения в том, а были ли кошки полностью одомашнены.

Предполагается, что по всему миру насчитывается около 600 млн домашних кошек. Из них примерно 400 млн – в Азии (в том числе 58 млн – в Китае).

Во многих странах отмечаются свои Дни кошек – например, 17 февраля в Польше, 22 февраля в Японии, 1 марта в России, 29 октября в США. Смысл этих дней – не только похвалить любимых домашних питомцев, но и напомнить о важности заботы о них.

Международный день альпинизма. Именно 8 августа в 1786 году состоялось первое успешное восхождение на Монблан – его совершили Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма.

Важно уточнить: люди, конечно, взбирались на горы и раньше, в том числе задолго до начала новой эры. Они там жили, охотились, преодолевали их в разных направлениях. Старейшую мумию человека в Европе обнаружили как раз в горах – в седловине Хауслабьох вблизи горы Симилаун, на высоте 3200 метров. Вспоминаются и такие масштабные предприятия, как переход Ганнибала через Альпы в 218 году до н. э.

В Новое же время горы предстают в совершенно ином свете – как место для спорта и активного отдыха. Альпинизм – на что намекает и его название – зародился в Альпах, здесь же он развивался наиболее активно. В течение XIX века все вершины Альп оказались покоренными, так что альпинисты стали искать новые, все более сложные маршруты восхождений.

В 1953 году Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей покорили величайшую вершину мира – Эверест. Последним покоренным восьмитысячником стала Лхоцзе Средняя. Первыми на нее поднялись российские альпинисты в 2001 году.

В процессе развития альпинизма из него выделились спортивное скалолазание, ледолазание, горный туризм, ски-альпинизм.

По оценкам Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), с учетом скалолазов на скалодромах и в природной среде альпинистов насчитывается около 44,5 млн человек, при этом "истинных" высотных альпинистов значительно меньше – около 1,4 млн.

Международный день офтальмологии. Появился в 2004 году по инициативе медицинского сообщества. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося советского и российского микрохирурга-офтальмолога Святослава Николаевича Фёдорова. В этот день чествуют врачей-офтальмологов, которые занимаются лечением и профилактикой заболеваний глаз. Предполагается, что около 1,3 млрд человек в мире живут с различными патологиями глаз; из 180 млн человек с инвалидностью по зрению около 45 млн страдают от полной слепоты.

День памяти святого Доминика. Святой Доминик, основатель ордена "псов Господних", скончался 6 августа 1221 года. Из-за совпадения даты его смерти с праздником Преображения Господня литургическая память святого была перенесена на 8 августа.

Доминик де Гусман Гарсес родился в 1170 году. Был рукоположен в 1196-м. Получил известность в борьбе с ересью альбигойцев в Южной Франции – Доминик призывал к расправам над еретиками. Создал Орден проповедников (1216), который впоследствии стали называть орденом доминиканцев по имени основателя. Умер в 1221-м, а уже в 1234 году был канонизирован.

Доминика иногда связывают с появлением инквизиции, однако это не так – она возникла лишь после его смерти, в 1231-м. Правда, доминиканцы и в самом деле играли очень, очень активную роль в ее деятельности. Чем и снискали себе специфическую славу.

Святого Доминика традиционно изображают в белом одеянии под черным плащом. В руках у него может быть лилия, а во лбу – звезда, символ святости.