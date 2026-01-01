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Праздники 8 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

Судя по мартовскому отчету Минспорта, в России насчитывается 84.169.943 человека, систематически посещающих тренировки, секции или занимающихся самостоятельно, причем лишь за один год это число выросло на 3,688 млн. Интересно, многие ли из них будут праздновать День физкультурника 8 августа?

8 августа - День физкультурниа в России

©Shutterstock/Fotodom/"Профиль"

В этот день также отмечают:

  • Всемирный день кошек;
  • Международный день альпинизма;
  • Международный день офтальмологии;
  • День памяти святого Доминика.

Праздники и памятные даты 8 августа 2026 года

День физкультурника в России. Отмечается во вторую субботу августа. Появился еще в 1939 году под лозунгом "В здоровом теле – здоровый дух". Визитной его карточкой какое-то время выступали грандиозные парады физкультурников на Красной площади. Праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, учителей физкультуры и всех любителей активного образа жизни. Его цель – пропаганда спорта, здоровья и долголетия.

В этот день традиционно проводится множество спортивных мероприятий. Например, в 2026 году в московских "Лужниках" 8 августа состоятся занятия по фитнесу, гребле, бегу, на стадионе "Москвич" запланированы танцы, стретчинг, сайкл-марафон и функциональные тренировки, в центре пляжных видов спорта "Динамо" – турниры по волейболу, футболу, регби.

Всемирный день кошек. Отмечается 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare с 2002 года. Всеобщая любовь к млекопитающим семейства кошачьих отряда хищных в особых пояснениях и доказательствах не нуждается.

Кошки стали селиться с людьми по всему Ближнему Востоку на заре развития сельского хозяйства, до 12 тыс. лет назад. Считается, что их одомашнивание могло произойти около 9500 лет назад – кошки помогали в борьбе с грызунами. Впрочем, среди ученых есть сомнения в том, а были ли кошки полностью одомашнены.

Предполагается, что по всему миру насчитывается около 600 млн домашних кошек. Из них примерно 400 млн – в Азии (в том числе 58 млн – в Китае).

Во многих странах отмечаются свои Дни кошек – например, 17 февраля в Польше, 22 февраля в Японии, 1 марта в России, 29 октября в США. Смысл этих дней – не только похвалить любимых домашних питомцев, но и напомнить о важности заботы о них.

Международный день альпинизма. Именно 8 августа в 1786 году состоялось первое успешное восхождение на Монблан – его совершили Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма.

Важно уточнить: люди, конечно, взбирались на горы и раньше, в том числе задолго до начала новой эры. Они там жили, охотились, преодолевали их в разных направлениях. Старейшую мумию человека в Европе обнаружили как раз в горах – в седловине Хауслабьох вблизи горы Симилаун, на высоте 3200 метров. Вспоминаются и такие масштабные предприятия, как переход Ганнибала через Альпы в 218 году до н. э.

В Новое же время горы предстают в совершенно ином свете – как место для спорта и активного отдыха. Альпинизм – на что намекает и его название – зародился в Альпах, здесь же он развивался наиболее активно. В течение XIX века все вершины Альп оказались покоренными, так что альпинисты стали искать новые, все более сложные маршруты восхождений.

В 1953 году Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей покорили величайшую вершину мира – Эверест. Последним покоренным восьмитысячником стала Лхоцзе Средняя. Первыми на нее поднялись российские альпинисты в 2001 году.

В процессе развития альпинизма из него выделились спортивное скалолазание, ледолазание, горный туризм, ски-альпинизм.

По оценкам Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), с учетом скалолазов на скалодромах и в природной среде альпинистов насчитывается около 44,5 млн человек, при этом "истинных" высотных альпинистов значительно меньше – около 1,4 млн.

Международный день офтальмологии. Появился в 2004 году по инициативе медицинского сообщества. Дата выбрана в честь дня рождения выдающегося советского и российского микрохирурга-офтальмолога Святослава Николаевича Фёдорова. В этот день чествуют врачей-офтальмологов, которые занимаются лечением и профилактикой заболеваний глаз. Предполагается, что около 1,3 млрд человек в мире живут с различными патологиями глаз; из 180 млн человек с инвалидностью по зрению около 45 млн страдают от полной слепоты.

День памяти святого Доминика. Святой Доминик, основатель ордена "псов Господних", скончался 6 августа 1221 года. Из-за совпадения даты его смерти с праздником Преображения Господня литургическая память святого была перенесена на 8 августа.

Доминик де Гусман Гарсес родился в 1170 году. Был рукоположен в 1196-м. Получил известность в борьбе с ересью альбигойцев в Южной Франции – Доминик призывал к расправам над еретиками. Создал Орден проповедников (1216), который впоследствии стали называть орденом доминиканцев по имени основателя. Умер в 1221-м, а уже в 1234 году был канонизирован.

Доминика иногда связывают с появлением инквизиции, однако это не так – она возникла лишь после его смерти, в 1231-м. Правда, доминиканцы и в самом деле играли очень, очень активную роль в ее деятельности. Чем и снискали себе специфическую славу.

Святого Доминика традиционно изображают в белом одеянии под черным плащом. В руках у него может быть лилия, а во лбу – звезда, символ святости.

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Метки: праздники
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