Праздники 9 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День строителя;

День окончания Ленинградской битвы;

День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут;

Всемирный день книголюбов;

Международный день коренных народов мира;

День воздушных поцелуев;

Международный день коворкинга.

Праздники 9 августа 2026 года

День строителя. Этот профессиональный праздник отмечается в России во второе воскресенье августа. Традиция зародилась в 1956 году после указа президиума Верховного Совета СССР, инициатором которого стал Никита Хрущёв, впечатленный масштабами строительства Жигулёвской ГЭС. В этот день принято проводить торжественные заседания, вручать государственные награды заслуженным работникам отрасли и открывать новые жилые, социальные и инфраструктурные объекты.

День окончания Ленинградской битвы. Памятная дата приурочена к завершению самого продолжительного сражения Великой Отечественной войны, которое длилось с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Битва за Ленинград имела стратегическое значение, так как сковала крупные силы немецких и финских войск, не позволив им соединиться и захватить город. Завершающий этап сражения в ходе Выборгско-Петрозаводской операции позволил окончательно ликвидировать угрозу Северной столице и ускорил выход Финляндии из войны.

День победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут. Этот день воинской славы России посвящен первому крупному успеху регулярного российского флота на море в 1714 году в ходе Северной войны. Благодаря тактическому маневру и использованию гребных судов в условиях штиля, русские войска сумели заблокировать и взять на абордаж шведскую эскадру контр-адмирала Эреншельда. Эта победа подняла международный престиж России, укрепила ее позиции в Финском заливе и обеспечила свободу действий для дальнейших десантных операций.

Всемирный день книголюбов. Этот неофициальный праздник зародился в США как Национальный день любителей чтения, но быстро приобрел глобальную популярность среди читателей, писателей, издателей и библиотекарей. В этот день книжные магазины и библиотеки проводят творческие встречи, книжные ярмарки, лекции и распродажи, стимулируя интерес к печатному слову. Для обычных читателей праздник служит отличным поводом отложить повседневные дела, уединиться с новой книгой или подарить любимое произведение близкому человеку.

Международный день коренных народов мира. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году в честь первого заседания Рабочей группы по коренному населению. Дата направлена на привлечение внимания общественности к проблемам сохранения уникальной культуры, языков и традиций малочисленных этносов, которые часто сталкиваются с угрозой ассимиляции. В России к этому дню приурочены этнографические фестивали, выставки народных промыслов и круглые столы, посвященные защите прав коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

День воздушных поцелуев. Этот романтический и легкий праздник относится к категории современных неформальных дат, придуманных для поднятия настроения и выражения симпатии. Воздушный поцелуй считается универсальным знаком внимания, который позволяет бесконтактно проявить дружеские или романтические чувства в любой обстановке. В этот день молодые люди устраивают флешмобы в социальных сетях, обмениваются тематическими открытками и отправляют короткие праздничные сообщения друзьям.

Международный день коворкинга. Праздник приурочен к годовщине первой публикации термина "коворкинг" американским программистом Брэдом Ньюбергом в 2005 году, который открыл первое подобное совместное пространство в Сан-Франциско. Дата объединяет фрилансеров, удаленных сотрудников и стартаперов, использующих общие офисы для работы и нетворкинга. Многие коворкинг-центры по всему миру отмечают этот день проведением дня открытых дверей, бесплатных мастер-классов и профессиональных лекций для резидентов.