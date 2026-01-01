Пригибаю некоторые сорта малины каждую осень: кусты отлично переносят морозы и дают ведра ягод

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Зачем пригибать малину перед зимой

Пригибать побеги малины нужно по нескольким причинам.

Защита от сильных морозов. Без снежного укрытия при сильных морозах верхние части стеблей и цветочные почки могут вымерзнуть, и на хороший урожай следующим летом можно не рассчитывать.

Защита от ледяного ветра. Зимой ветер буквально "вытягивает" влагу из побегов и веток, из-за чего древесина пересыхает.

Снегозадержание. Пригнутые к земле и переплетенные побеги малины задерживают первый снег, быстрее формируя вокруг кустов плотное защитное "одеяло".

Сохранение хрупких побегов и веток. Они меньше раскачиваются на ветру и реже ломаются под тяжестью мокрого снега или ледяной корки.

Когда нужно пригибать малину накануне зимы, а когда нет

Чтобы малинник благополучно перезимовал, кусты пригибают на Урале, в Сибири и северных регионах. По опыту, в Подмосковье лучше пригнуть побеги, если участок находится в низине или сильно продувается ветром, а также при выращивании незимостойких, десертных и крупноплодных сортов. Хотя климат в средней полосе мягче, зимы часто бывают непредсказуемыми – с резкими скачками температуры, ледяными дождями и сильными морозами в январе – феврале при невысоком снежном покрове.

В южных регионах с мягкими зимами, а также при выращивании морозостойких сортов в средней полосе в пригибании побегов необходимости нет. Исключение также составляют сорта с жесткими побегами, которые при попытке согнуть их к земле легко ломаются. Кроме того, не пригибают ремонтантную малину, если ее выращивают на один осенний урожай – осенью ее побеги просто срезают под корень.

Когда пригибать малину осенью

Пригибаю малину после окончания листопада, но до наступления устойчивых морозов, пока температура держится в пределах 0…+5°C. В средней полосе и Подмосковье это время обычно приходится на конец октября или даже первую половину ноября, если осень аномально теплая, как в этом году. Важно не упустить момент: при минусовой температуре древесина замерзает, теряет эластичность и при попытке согнуть стебель сломается.

Если погода уже ушла в устойчивый минус, я не рискую и просто связываю побеги в свободные пучки, чтобы их не поломало ветром, а зимой набрасываю на кусты побольше снега. Аналогичным образом поступаю со штамбовыми сортами с жесткими побегами.

Как пригнуть малину перед зимой

Если на кустах остались единичные листья, я обязательно удаляю их, чтобы под снегом они не прели и не развивались грибковые болезни.

Побеги наклоняю аккуратно и плавно, на высоту около 20–30 см от земли и связываю между собой дугами.

Не пригибаю малину вплотную к почве, иначе под весом снега ветки лягут в грязь и могут подопреть во время затяжных оттепелей. Но и слишком высокие дуги делать нельзя, чтобы верхушки не торчали над снегом в малоснежную зиму.

Когда начинаются снегопады, обязательно набрасываю снег на пригнутые кусты из междурядий (стараясь не оголять корни и не утаптывать сугробы), чтобы создать естественную защиту. Проверено неоднократно: благодаря этому однолетние побеги замещения отлично зимуют и могут дать максимум ягод в новом сезоне.