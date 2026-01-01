Производство музыкальных инструментов в Москве возросло на 57%

"В Москве работает около 10 компаний, которые изготавливают различные музыкальные изделия: гитары, домры, балалайки, гусли, баяны, а также современные вариации инструментов", – указывает руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С начала года их производство возросло на 57,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В мэрии обращают внимание, например, на компанию "Юпитер", с начала 2026 года она изготовила более 1400 баянов и аккордеонов общей стоимостью 275 млн руб. Продукция компании поставляется в 89 субъектов РФ, выполняются разовые поставки в Беларусь, Казахстан, Китай, страны Западной Европы и США. Доля частных покупателей составляет около 65%.

"Кроме того, по муниципальным контрактам, через сеть официальных дилеров и музыкальных магазинов в рамках долгосрочного сотрудничества инструменты направляют в государственные учреждения культуры и образования: детские музыкальные школы, школы искусств и другие организации", – отмечают в мэрии.

На осень запланировано начало серийного выпуска модульного синтезатора Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов. Предприятие работает над несколькими модульными и настольными синтезаторами, образовательными музыкальными наборами, завершает создание универсального программно‑аппаратного модуля. Значительная часть заказчиков фабрики находится в Москве, трубогонги поставляют также в Санкт-Петербург и Красноярский край.

Народные инструменты выпускает мастерская "Гусельник". В ее ассортименте – 29-струнные гусли с длиной корпуса до метра.