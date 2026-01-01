Роспотребнадзор разрешил купаться в Москве в шести зонах

Пляжный отдых у Пионерского пруда в парке Горького в Москве (архивное фото)

На каких пляжах Москвы разрешено купаться

По состоянию на пятницу, 7 августа 2026 года, в Москве открыто шесть зон отдыха с купанием:

озеро Белое;

Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ);

Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ);

Пионерский пруд (Центральный административный округ);

Большой городской пруд (Зеленоград), открытый для купания с 6 августа после получения удовлетворительных результатов качества воды.

Где и почему купание запрещено

Озеро Школьное (Зеленоград), пляж "Динамо" (Северный административный округ) и Тропарёво (Юго-Западный административный округ) станут доступны для купания только после улучшения результатов исследований воды по микробиологическим показателям. Сейчас оно не соответствует гигиеническим нормативам, пояснили в Роспотребнадзоре.

Еще две зоны отдыха, Мещерское на западе Москвы и озеро Чёрное в Зеленограде, закрыты на реконструкцию. Левобережье и Головинские пруды на севере города функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды и песка.

Большой Садовый пруд на севере столицы, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, также не был введен в эксплуатацию из-за несоответствия качества воды и песка санитарным требованиям.

Анализы воды в зонах отдыха берут все лето

Купальные места оперативно открываются и закрываются в зависимости от санитарных показателей. Мониторинг столичных зон отдыха проводится в течение всего летнего сезона.

В случае нарушений Роспотребнадзор выпускает предписания о замене песка, очистке водоема и проведении санобработок. Если пробы воды оказываются неудовлетворительными, выдается предписание о запрете купания. В таких зонах должны быть установлены соответствующие знаки.