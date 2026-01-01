Россиян в 2027 году ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная

Первая трехдневная рабочая неделя приходится на 24–26 февраля. Неделю перед ней планируется сделать шестидневной – с 15 по 20 февраля. Вторая трехдневная неделя будет в ноябре – с 1 по 3 ноября.

Традиционно сокращенные рабочие недели запланированы на весну – с 9 по 12 марта, а также с 4 по 7 и с 11 по 14 мая. Помимо этого, короткие недели ожидают россиян с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря.

Документ на следующий год еще не принят, есть только проект, уточняет РИА Новости. Если он будет утвержден, производственный календарь на 2027 год будет содержать 247 рабочих и 118 нерабочих дней, как и календарь на 2026-й.

В этом году в производственном календаре шесть сокращенных рабочих недель. На неделе с 28 по 31 декабря в конце года будет только три рабочих дня.