Россиянам назвали оптимальные сроки вакцинации от гриппа

"Оптимальное время для вакцинации – сентябрь – ноябрь, до начала устойчивого сезонного подъема заболеваемости. Иммунитет формируется в течение двух-трех недель после введения вакцины", – пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в первую очередь прививка необходима людям, у которых грипп может вызвать тяжелое течение заболевания и осложнения. К группам риска относятся маленькие дети, люди старше 60 лет, беременные женщины, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Вакцинация особенно важна и для тех, кто по работе часто контактирует с другими людьми. Речь идет о медицинских и социальных работниках, а также сотрудниках образовательных организаций.

Почему прививку от гриппа рекомендуют делать осенью

Иммунитет после вакцинации формируется не сразу. По данным Роспотребнадзора, на это требуется примерно две-три недели. Поэтому прививку советуют сделать заранее, чтобы организм успел выработать защиту к началу активного распространения вируса.

При этом вакцинация не обеспечивает стопроцентную защиту от заражения. Однако она помогает снизить риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений. Даже если привитый человек заболеет, болезнь может протекать легче.

Почему прививку нужно делать каждый год

Состав вакцин против гриппа регулярно обновляют, поскольку вирусы меняются, а набор штаммов, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне, может отличаться от предыдущего. Поэтому прошлогодняя прививка не заменяет вакцинацию в новом эпидемическом сезоне.

К кампании 2026–2027 годов в России подготовили вакцины с обновленным штаммовым составом. По сравнению с предыдущим сезоном изменились все три компонента. В соответствии с рекомендациями ВОЗ в состав препаратов включают варианты вирусов гриппа A(H1N1), A(H3N2) и B линии Victoria.

Ведомство поставило задачу охватить вакцинацией до 60% населения страны, а среди людей из групп риска – не менее 75%. Всероссийская прививочная кампания стартовала 2 сентября.