Руководитель производителя беспилотников "Дрон Солюшнс" арестован

Судя по информации из картотеки суда, фигуранты проходят по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

"Дрон Солюшнс", судя по информации на сайте компании, производит "беспилотные авиационные системы (БАС), ПО и системы компьютерного зрения для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ". Подчеркивается, что продукция "Дрон Солюшнс" способна работать в самых сложных условиях, от Арктики до Африки.

На сайте представлены такие продукты: БАС СВВП Аист (время полета до 300 мин, взлетная масса – 29,9 кг, масса полезной нагрузки – до 10 кг, потолок высоты – 2500 м); "Дозор" (проводной, время полета – до 12 часов, взлетная масса – 7,5 кг, масса полезной нагрузки – до 2,5 кг, потолок – 150 м); БАС SeaDrone (время полета – до 33 мин, взлетная масса – 25 кг, масса полезной нагрузки – до 3 кг, потолок – 2000 м).

В качестве полезной нагрузки фигурируют оптико-электронные и тепловизионные системы, специализированные модули, коммерческие камеры высокого разрешения.

Вячеславу Барбасову, если исходить из открытых источников, принадлежит около 40% компании, Фонду поддержки проектов национальной технологической инициативы – около 23%.

Еще одно громкое дело в отрасли

Ранее у правоохранительных органов возникли вопросы по поводу проекта по созданию БАС "Транспорт будущего". В мае был арестован гендиректор компании Юрий Козаренко.

В конце июля последовала серия задержаний, которые, по информации РБК, связаны с делом "Транспорта будущего". Среди задержанных оказались замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя, а также представители топ-менеджмента группы "Эфко" во главе с Валерием Кустовым.

Кусотова обвиняют в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном в особо крупном размере, а также в растрате.

Следствие оценило ущерб по этому уголовному делу в 8,6 млрд рублей.