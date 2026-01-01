СФР с 1 февраля 2027 года пересчитает доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров

Среди членов летных экипажей доплата назначается мужчинам при выслуге не менее 25 лет или не менее 20 лет при оставлении летной работы по состоянию здоровья. Для женщин требования на 5 лет меньше: 20 и 15 лет соответственно.

Работникам угольной промышленности доплата положена при стаже не менее 25 лет на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца, а также на строительстве шахт, включая личный состав горноспасательных частей. Стаж не менее 20 лет требуется для тех, кто работал горнорабочим очистного забоя, проходчиком, забойщиком на отбойных молотках или машинистом горных выемочных машин.

Доплата к пенсии выплачивается и доставляется одновременно с пенсией. Она финансируется из дополнительных страховых взносов, которые работодатели перечисляют в бюджет СФР. Перерасчет производится четыре раза в год: с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова напомнила РИА Новости, что доплата представляет собой самостоятельный вид дополнительного социального обеспечения и не включена в состав страховой пенсии. Источник финансирования – специальные взносы работодателей в Социальный фонд России.

Кутарова добавила, что размер доплаты зависит от среднемесячного заработка и стажа работника, а также от объема взносов, поступивших в СФР за предыдущий квартал. При февральском перерасчете учитываются поступления за октябрь–декабрь 2026 года, поэтому итоговая сумма может как вырасти, так и сократиться. Перерасчет проводится автоматически.