Сотни отмен и запасные аэродромы: как атака беспилотников нарушила работу аэропортов Москвы

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, с начала суток до конца дня 30 октября отменили 16 рейсов на вылет и задержали 75. На прилет перенесли время отправления 73 рейсов, еще 23 отменили.

В Шереметьеве ситуация оказалась более масштабной. Там задержали 19 рейсов на вылет, еще 77 отменили. Среди прибывающих самолетов 37 рейсов задержали, а 88 отменили.

В Домодедове сообщили РБК, что по состоянию на 8:00 мск авиакомпании задержали 24 рейса и отменили семь.

Атака беспилотников на Москву

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 29 октября в сторону Московского региона летели 862 беспилотника. По его словам, большинство дронов уничтожили на дальних рубежах, еще 170 аппаратов сбили на подлете к Москве.

Ограничения на полеты вводили по соображениям безопасности. В Росавиации подчеркивали, что меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей. Временные ограничения затронули все четыре аэропорта Московского авиаузла.

Из-за закрытия воздушного пространства самолеты, направлявшиеся в Москву, уходили на запасные аэродромы. В частности, рейсы принимали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Волгоград и Минск. По данным СМИ, более 100 самолетов перенаправили из московских аэропортов.

Когда восстановится расписание

Утром 30 октября ограничения начали постепенно снимать. По информации Росавиации, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и отправку самолетов, а Внуково и Домодедово перешли на работу по согласованию с соответствующими органами.

Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса на онлайн-табло и уточнять информацию у авиакомпаний перед выездом в аэропорт.