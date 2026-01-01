За месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд России сам проверит необходимые данные: возраст, стаж и число пенсионных коэффициентов, сообщила во вторник, 17 ноября 2026 года, ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

"В течение трех рабочих дней вам придет уведомление на «Госуслуги» или на почту. Если каких-то сведений не хватает, укажут, что нужно доработать", – уточнила депутат.

Условия назначения пенсии не меняются: по-прежнему требуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов). Депутат рекомендовала заранее проверить на "Госуслугах" данные лицевого счета и убедиться, что учтены периоды службы в армии и ухода за детьми.

Страховая пенсия по старости состоит из фиксированной выплаты и страховой части, ежегодно индексируются и фиксированная выплата, и стоимость пенсионного балла. По данным Соцфонда России, в 2027 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастет на 2400 руб. в месяц и составит 30,2 тыс. руб.