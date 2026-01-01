Супруга погибшего в ЮАР россиянина вылетела на родину с его прахом

"Низовцева 13 ноября вылетела в Россию из Йоханнесбурга с прахом покойного", – рассказали дипломаты РБК.

Нападение произошло вечером 5 ноября на трассе в провинции Гаутенг. По данным посольства, супруги Анатолий и Елена Низовцевы ехали на машине из Йоханнесбурга в сторону национального парка Крюгера. Около 22:00 по местному времени они остановились, предположительно, чтобы заменить колесо. Неизвестные напали на них, забрали личные вещи и открыли огонь. Анатолий Низовцев скончался на месте от огнестрельных ранений. Его супруга получила ранение левого глаза. Ей оказали медицинскую помощь.

Посольство РФ также сообщило, что помогло ей с оформлением документов для организации кремации тела мужа и последующей транспортировки урны с прахом в Россию.

Полиция ЮАР, расследующая убийство российского туриста, отрабатывает версию о причастности преступной группировки, специализирующейся на ограблениях на автодорогах, сообщили ТАСС в пресс-службе полиции страны. В ведомстве подчеркнули, что к расследованию привлечены лучшие следственные кадры страны.