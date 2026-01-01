У соседей помидоры трескаются на кустах, а я забыла об этой проблеме: сохранить урожай проще, чем кажется

Содержание:

Чем опасно растрескивание помидоров на кустах

Трещины становятся входными воротами для патогенов. Через них легко проникают возбудители, вызывающие плесень и гниение. Особенно опасны в этом плане глубокие вертикальные трещины. Потрескавшиеся помидоры приходится есть сразу. Храниться такие плоды не будут, также они не подходят для консервирования.

Почему трескаются помидоры

Различают вертикальные трещины, идущие от плодоножки к верхушке (они глубже и опаснее с точки зрения поражения гнилями и плесенью), и концентрические – кольцами вокруг плодоножки, они обычно более поверхностные. Основных причин их появления несколько.

Нерегулярный полив: пересыхание почвы, а затем резкое и обильное увлажнение провоцируют быстрое увеличение объёма мякоти плодов и разрыв кожицы.

Перепады температуры воздуха.

Длительные дожди, чередующиеся с периодами засухи.

Ошибки с подкормками: избыток азота, дефицит калия, кальция и фосфора.

Конденсат на плодах в теплицах – он может появляться под утро, если ночи холодные, а влажность высокая. В этом случае обычно возникают концентрические трещины.

Затягивание со сбором урожая – переспевшие помидоры часто трескаются на кустах.

Как предотвратить появление трещин на помидорах

Как показал опыт, самое главное – не допускать сильного пересыхания почвы. В жару я притеняю теплицу сеткой и поливаю томаты чаще. Также обязательно мульчирую грядки соломой или скошенной подсохшей травой. Так грунт дольше остается влажным.

Стараюсь, чтобы в теплице не образовывался конденсат, проветриваю ее по утрам, устраивая сквозняк.

Во время созревания плодов исключаю азотные подкормки. Проверено: поспевающие томаты лучше всего реагируют на сульфат калия. Калий не только придает помидорам сладость, но и отвечает за эластичность кожицы плодов. Если его не хватает, она грубеет и часто трескается. Проверенная многолетним опытом схема – 15–20 г удобрения на 10 литров воды, вношу по литру под куст во влажную почву.

Еще в августе обязательно подкармливаю томаты древесной золой. В ней есть не только калий, но и кальций с фосфором, нехватка которых также провоцирует трещины. Удобнее всего использовать настой: заливаю стакан золы литром горячей воды, настаиваю сутки, затем довожу объем до 10 литров. Поливаю по увлажненной почве из расчета 0,7–1 литр под куст.

Я не дожидаюсь, когда томаты созреют окончательно. Каждый раз, когда затягивала со сбором урожая, как минимум несколько плодов трескались. Теперь снимаю помидоры с кустов, когда они буреют. Плоды прекрасно дозревают дома в тепле.

Также, как показал опыт, о проблеме можно забыть, если выбирать сорта, устойчивые к растрескиванию. На сливовидных и многокамерных помидорах, если правильно ухаживать за ними и вовремя снимать с кустов, трещин практически не бывает.

В августе многие огородники сталкиваются с одной и той же проблемой: кусты увешаны крупными зелеными помидорами, но они не хотят краснеть. Исправить ситуацию очень просто.