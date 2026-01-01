Умер Хорхе Месси – отец и бессменный агент аргентинского форварда

Infobae отмечает, что Хорхе Месси "был опорой блестящей футбольной карьеры своего сына". Он был для Лионеля главным наставником и вел все вопросы вне поля.

В юности нападающего именно он добивался предоставления необходимого лечения после того, как в 10 лет у Месси диагностировали дефицит гормона роста и назначили дорогостоящие инъекции.

В 2001 году расходы на терапию взяла на себя "Барселона". Контракт с клубом от имени игрока как его законный представитель подписал Хорхе Месси.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира (2022), Олимпийские игры (2008) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024).

С 2023 года футболист выступает за "Интер Майами" в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).

Международная федерация футбольной истории признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026.