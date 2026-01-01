В бургерах пяти крупных фастфудов нашли кишечную палочку – исследование Роскачества

Это бургеры BB&Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up, Torro Grill, "Бюро", "Dostaевский". В первых пяти из названных обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

В бургерах четырех заведений (BB&Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Dostaевский") число микроорганизмов превышает требования более чем в 15 раз.

"Количество мезофильных микроорганизмов в продукте – это ключевой индикатор того, насколько соблюдались санитарные нормы на производстве. Превышение более чем в 15 раз – это не просто формальное нарушение. Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводилась санитарная обработка оборудования. А обнаружение бактерий группы кишечных палочек – прямое доказательство фекального загрязнения, то есть антисанитарии", – указывают в Роскачестве.

Антибиотиков не найдено ни в одном образце, везде в пределах нормы и пестициды.

Было также обнаружено:

пять бургеров весят меньше заявленного в меню, причем недовес достигает 20%; у двух бургеров масса выше заявленной;

в восьми бургерах содержание соли выше опережающей нормы стандарта Роскачества, есть такие, где соли на 40% выше рекомендаций;

семь бургеров превысили норму по сахару;

в котлетах шести бургеров обнаружена ДНК сои, рапса, кукурузы, в одном – текстурированный соевый белок;

и обязательным, и опережающим требованиям соответствуют товары трех торговых марок – это "Вкусно – и точка", Burger King, Steak it easy.

Если говорить о динамике за семь лет (подобное исследование проводилось в 2019 году), то "большинство сетей значительно подняли цены, уменьшили порции, а качество – особенно по микробиологии – резко ухудшилось".

По итогам экспертизы Роскачество направило информацию о выявленных нарушениях в контрольно-надзорные органы, торговые сети и производителям.

Исследованием были охвачены бургеры 20 торговых марок – были взяты чизбургеры и бургеры с аналогичным чизбургеру составом. Их протестировали по 488 показателям безопасности, качества и достоверности информации. Все закупались в Москве в заведениях общепита или через сервисы доставки. Закупочная стоимость одного бургера составила от 115 до 1060 рублей. Вес образцов – от 102,9 до 344,9 грамма.