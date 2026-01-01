Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +1...+3°C. В ночь на среду, 18 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от минус 2°C до нуля. В Московской области дневная температура в среднем составит +2°C, ночью около минус 1°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно с прояснениями. По области местами небольшие осадки и гололедица Ветер южный с переходом в юго-восточный, в разное время его скорость составит от 7 до 12 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 745 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 63–78%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

По медицинской оценке, по влиянию на самочувствие такой характер погоды можно отнести к индифферентной, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от низкой до умеренной, вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле, возможно, слабо возмущенное. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

На начавшейся неделе в Москве сохранится аномально теплая погода, однако не за горами зимнее похолодание. Москвичей, вероятно, ждет последняя относительно теплая неделя перед приходом зимы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.