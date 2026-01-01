В ноябре изменится график работы МЦК

На участке "Площадь Гагарина" – "Лихоборы" – "Андроновка" интервалы движения вырастут до 6 минут.

На участках "Площадь Гагарина" – "ЗИЛ" и "ЗИЛ" – "Андроновка" интервалы движения будут увеличены до 12 минут ("за исключением периода с 5:30 до 8:00 воскресенья, когда движение на некоторых станциях будет ограничено").

С 5:30 по 8:00 15 и 29 ноября поезда не будут останавливаться на станциях "Нижегородская" и "Новохохловская".

С 5:30 по 8:00 15 и 29 ноября не будет движения поездов против часовой стрелки со станций "Угрешская", "Дубровка" и "Автозаводская"; по часовой стрелке поезда будут отправляться с этих станций с увеличенными до 40–45 минут интервалами.

В этот период будут проводиться восстановительные работы на станции "Нижегородская" МЦК.

30 января 2026 года на "Нижегородской" просела часть платформы. 13 февраля из-за прорыва трубы ее подтопило. 1 марта станцию открыли по временной схеме работы.

27 марта в МЖД объявляли об увеличении интервалов движения на МЦК с 29 марта по 16 апреля (кроме ночи с 11 на 12 апреля). Указывалось, что это необходимо для проведения восстановительных работ на станции "Нижегородская".