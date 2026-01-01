В российские вузы по квотам зачислили 117 тысяч абитуриентов

Об этом в четверг, 6 августа 2026 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, передает ТАСС. Глава Минобрнауки отметил, что речь идет про три основные квоты – отдельную, особую и целевую.

"Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке. Что касается отдельной квоты – речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, – то мы выделяли в этом году 56.684 места, 41.811 человек на данный момент уже зачислены", – рассказал Фальков.

По его словам, отдельная квота заполнена чуть более чем на 73%.

1 августа завершилась подача согласия на зачисление от абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и по квотам, а 3 августа вузы издали соответствующие приказы.

Основной этап зачисления в вузы для абитуриентов завершился 5 августа. Это был последний день для подачи согласия на зачисление для тех, кто поступает по основному конкурсу – по результатам ЕГЭ и внутренних экзаменов. 7 августа учебные заведения опубликуют приказы о зачислениях.

Что представляют собой особая, отдельная и целевая квоты

Особая квота дает возможность поступить на бюджет в приоритетной волне по отдельному конкурсу инвалидам, сиротам и ветеранам боевых действий. Она распространяется на программы бакалавриата и специалитета. Поступление в магистратуру в ее рамках недоступно (хотя преимущественное право зачисления сохраняется). На особую квоту вузы должны выделять не менее 10% от общего числа бюджетных мест по каждому направлению.

По отдельной квоте, для которой также предусмотрен отдельный конкурс, в вузы поступают:

Герои России и граждане, награжденные тремя орденами Мужества, в том числе во время спецоперации;

военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, а также участники спецоперации и их дети;

дети медработников, умерших от COVID‑19.

Поступить по этой квоте можно на бакалавриат и специалитет. Аналогичное право предлагают дать супругам погибших участников спецоперации.

Целевая квота предусмотрена для бюджетников, которые поступают в вузы по договору с будущим работодателем (заказчиком), она распространяется и на магистратуру. С 2026 года, согласно обновленному порядку приема в вузы, целевая квота устанавливается с указанием заказчиков, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Таким образом, каждое целевое место закрепляют за конкретной организацией.