Лишение водительских прав без подтверждения личности признал незаконным Верховный суд

Поводом для этого решения ВС стало дело жителя Новосибирска Дмитрия Шелухина. Его автомобиль Toyota остановили инспекторы ГИБДД. Мужчина за рулем имел явные признаки алкогольного опьянения, но не предъявил ни водительского удостоверения, ни документов, удостоверяющих личность. Он представился Дмитрием Шелухиным, однако, как впоследствии выяснилось, это был его двоюродный брат, внешне похожий на владельца машины.

Дополнительную проверку личности правонарушителя полицейские не провели. Слов водителя оказалось достаточно, чтобы мировой судья признал Шелухина виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначил штраф 30 тыс. руб. с лишением права управления на полтора года. Шелухин обжаловал вердикт и в итоге дошел до Верховного суда, пишет ТАСС.

ВС указал, что установление личности на месте происшествия было основано на сообщенных водителем данных и визуальном сопоставлении с фотографией из базы ГИБДД. В решении суда приведены показания инспекторов, из которых следует, что они не подтвердили личность Шелухина документально. Суд квалифицировал это как неустранимые сомнения в виновности, подлежащие толкованию в пользу привлекаемого к ответственности.

"Постановление мирового судьи третьего судебного участка Советского судебного района города Новосибирска от 16 сентября 2024 года, решение судьи Советского районного суда города Новосибирска от 30 октября 2024 года и постановление судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27 января 2025 года, вынесенные в отношении Шелухина Дмитрия Борисовича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отменить. Производство по данному делу об административном правонарушении прекратить", – сказано в решении ВС.

За какие нарушения водителя могут лишить прав?

В России водительских прав можно лишиться исключительно по решению суда. Основные причины делятся на грубые нарушения ПДД и неисполнение финансовых обязательств (например долги по алиментам). Срок лишения составляет от одного месяца до трех лет.

Наиболее частые основания для лишения прав в соответствии с КоАП РФ:

управление в состоянии опьянения или передача управления пьяному человеку (от 1,5 года до двух лет со штрафом 45.000 рублей);

отказ от медицинского освидетельствования (от 1,5 года до двух лет со штрафом 45.000 рублей);

оставление места ДТП, участником которого вы являетесь (от одного до 1,5 года или арест до 15 суток);

выезд на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного направления, кроме разрешенных случаев объезда препятствия (от четырех до шести месяцев);

превышение скорости на 60–80 км/ч (от четырех до шести месяцев) или более чем на 80 км/ч (шесть месяцев);

причинение вреда здоровью в ДТП (от одного до 1,5 года при легком вреде, от 1,5 года до двух лет – при среднем);

нарушения с номерами и спецсигналами (управление без номеров, со скрытыми или подложными номерами, а также незаконная установка спецсигналов и мигалок);

долги по штрафам или алиментам (судебные приставы могут временно приостановить действие прав до погашения задолженности свыше 10.000 рублей);

повторные нарушения (например повторный проезд на красный свет, повторное управление незарегистрированным автомобилем или повторный выезд на встречную полосу).

Ранее Конституционный суд РФ разрешил гражданам России, постоянно проживающим за границей, управлять автомобилем на территории страны с иностранными водительскими удостоверениями.