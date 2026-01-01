Володин призвал все регионы России задуматься о полном запрете на вейпы

Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, а также Республика Северная Осетия – Алания уже прибегли к нормам федерального закона, который с июня разрешил субъектам самостоятельно устанавливать запрет на торговлю такими товарами, отметил господин Володин.

"Тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере. Правильно было бы субъектам РФ, где еще не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты", – цитирует Володина "Коммерсантъ".

Принятый прежде закон о запрете продажи несовершеннолетним и ограничении рекламы не привел к значительному сокращению точек продаж, добавил Володин. В городах-миллионерах их число уменьшилось лишь на 10% с июля 2025 года.

Борьба с вейпами в России: краткая справка

Борьба с вейпами в России началась с постепенного ужесточения федерального регулирования. В 2020 году никотинсодержащая продукция и электронные системы доставки никотина были включены в антитабачное законодательство. С 31 мая 2023 года запрещена продажа вейпов несовершеннолетним, усилены ограничения на их рекламу и демонстрацию.

Следующий этап – переход от федеральных ограничений к региональным запретам торговли. В ноябре 2025 года Пермский край первым принял закон о полном запрете розничной продажи вейпов, запрет действует с 1 марта 2026 года. Вологодская область также фактически прекратила торговлю вейпами в регионе.

В 2026 году федеральные власти решили дать субъектам право самостоятельно вводить полный запрет. В июне 2026 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам запрещать розничную продажу электронных сигарет и жидкостей. Региональные запреты могут действовать в рамках эксперимента с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

После этого о намерении ввести запрет заявили десятки субъектов. Среди первых, кто оформил такие решения, – Нижегородская и Саратовская области. В Нижегородской области запрет должен начать действовать с 1 сентября 2026 года, в Саратовской – с 1 марта 2027 года.

Таким образом, Россия перешла от единого федерального регулирования вейпов к модели региональных полных запретов. Часть субъектов уже ввела запрет, часть приняла законы с будущей датой вступления, а еще несколько лишь готовят соответствующие проекты.

С 1 октября в России вводится обязательное лицензирование продажи табака и никотинсодержащей продукции.