Вологда получила статус "Новогодняя столица России 2027 года", подготовка к 880‑летию набирает ход

"Рада, что у нас есть возможность серьезно готовиться к 2027 году. Подготовка к 880-летию Вологды объединяет усилия федеральных ведомств, региональных властей и учреждений культуры. Юбилейный год станет значимым событием не только для жителей города, но и для всей страны, позволит шире представить богатейшее историко-культурное наследие Вологодской земли", – заявила Ольга Любимова.

План празднования включает 43 основных мероприятия по четырем направлениям: юбилейные и праздничные события, выставочные проекты, социально значимые и культурно-просветительские акции, а также инфраструктурные проекты. Девять мероприятий уже выполнены.

Минкультуры России совместно с правительством Вологодской области формирует отдельный перечень культурных и праздничных событий. В него планируется включить проекты Государственного Русского музея и Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

В 2027 году Минобрнауки России совместно с Вологодским государственным университетом планирует провести научную конференцию к 880-летию Вологды. Минприроды России и национальный парк "Русский Север" готовят фотовыставку "Природа Национального парка «Русский Север»".

По линии Росмолодежи запланирован цикл патриотических, туристических и социальных мероприятий для молодежи, приуроченных к юбилею. В "Большие гастроли" на 2027 год уже поступили заявки от коллективов Вологодской области – с участием всех видов театральных проектов и национальных коллективов "Мы-Россия".

В план включены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Ансамбль Вологодского кремля", куда входят 19 памятников.

Министерство культуры России присвоило Вологде статус "Новогодняя столица России 2027 года". Праздничные мероприятия пройдут с декабря 2026 года по январь 2027 года.

Работы идут полным ходом

По словам губернатора Филимонова, в культурной программе юбилейного года – более 1500 мероприятий.

Он указал, что продолжается комплексная реставрация ансамбля Вологодского кремля общей стоимостью 6,4 млрд рублей. В Ферапонтовом монастыре обновлены фасады, до 1 декабря планируют завершить устройство архитектурной подсветки. Приведены в порядок фасады стен и башен Спасо-Прилуцкого монастыря. Благоустраивается площадь Революции и набережная реки Вологды, восстанавливается исторический фонтан в центре города

Также в числе крупных проектов – реконструкция аэропорта Вологды, создание лыжероллерной трассы, обновление объектов Вологодского госуниверситета.

В Череповце продолжается строительство Театра для детей и молодежи.

В общей сложности, отметил губернатор, в 2025 – 2026 годах построили, реконструировали и отремонтировали более 800 объектов в Вологде. В 2026-м также построили и отремонтировали 120 объектов в Великом Устюге и 439 в Череповце.

Еще одна столица

Дата основания города неизвестна, первое упоминание о нем относится к 1147 году, то есть Вологда – ровесница Москвы. Правда, первые упоминания содержатся во вторичных и несколько сомнительных источниках. Историки склонны предполагать, что город появляется лишь в середине XIII века – это, впрочем, тоже очень почтенный возраст.

Вологда долгое время более или менее контролировалась Новгородом, прочно вошла в сферу влияния Москвы лишь в конце XIV века.

При Иване IV город превращается в один из важнейших центров транзитной торговли – через Вологду проходил путь и к Белому морю (и в Европу), и на северный Урал (и дальше в Сибирь). В 1565 году царь решил сделать Вологду столицей Опричнины, был заложен каменный кремль, который в проекте превосходил московский более чем вдвое. Но уже в 1571 году масштабные проекты Ивана IV в городе сворачиваются.

В XVII веке Вологда остается важным центром, к концу столетия по числу дворов она уступала лишь Москве да Ярославлю.

Конец вологодскому процветанию положило основание Санкт-Петербурга.