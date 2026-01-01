Введение ограничений на входящие немаркированные звонки банков вновь отложили

"Представители «большой четверки» сообщили, что передали пяти крупнейшим банкам свои предложения по условиям маркировки. Банкам требуется дополнительное время для рассмотрения предложений и согласования договоров", – рассказывают в министерстве.

Переговоры продолжаются. Как указывают в Минцифры, "подавляющее большинство" банков уже заключили необходимые договоры с операторами связи, однако в числе не подписавших остаются даже и системно значимые банки.

Закон о маркировке звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей вступил в силу 1 сентября 2025 года. Он входил в первый пакет мер борьбы с кибермошенничеством.

Договоры должны были быть заключены до 15 октября 2026 года, но 14 октября в Минцифры сообщали, что "обратились к операторам связи с просьбой" отложить введение ограничений на входящие немаркированные вызовы от банков.

Тогда отмечалось: "Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам".

Утверждается, что маркировка призвана избавить абонентов от спама, а также показать, что номер звонящего принадлежит реальной организации, а не мошенникам.