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Ввести единый экзамен по русскому для абитуриентов-иностранцев намерены в России

В России разработали проект концепции единого экзамена для иностранцев, которые хотят поступить в российские вузы. О планах ввести его в четверг, 6 августа 2026 года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Иностранные студенты на экзамене (иллюстрация)

Иностранные студенты на экзамене (иллюстрация)

©Юрий Смитюк/ТАСС

Она пояснила: чтобы поступить в российский вуз, иностранцы должны сдавать экзамен на знание русского языка. Сейчас проверку владения языком для абитуриентов-иностранцев организуют образовательные организации. Они сами определяют формат и содержание испытаний, передает ТАСС.

"Есть задача ввести единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан", – указала Ямпольская.

В январе 2025 года президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по введению стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранных абитуриентов. Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Также дети-иностранцы при поступлении в российскую школу должны подтвердить уровень владения русским языком, достаточный для освоения образовательной программы. Процедура включает устный и письменный тесты (для первого класса – только устный).

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Метки: вузы экзамены
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