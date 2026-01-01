Защита дорог от БПЛА может войти в перечень стандартных дорожных работ

Проект изменений опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ находится на этапе обсуждения.

Поправки включают в перечень регламентированных видов работ по ремонту и содержанию автодорог "...устройство, замену и восстановление конструкций (сооружений) и их элементов для обеспечения безопасности и защиты автомобильных дорог и дорожных сооружений от угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также ликвидацию последствий таких актов незаконного вмешательства".

Средства для защиты дорог от дронов прописаны в постановлении правительства РФ, вышедшем в апреле 2025 года. В частности, в документе упоминаются сетчатые ограждения, экраны, навесы, габионы и укрытия для граждан.

Весной 2026 года сообщалось об установке противодроновых коридоров, защищенных сеткой, в Белгородской области, которая ежедневно подвергается атакам со стороны Украины. В конце июля правительство Луганской Народной Республики сообщало о планах установить вдоль самых нагруженных региональных дорог железобетонные укрытия.