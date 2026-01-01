Заявление о выступлении Канье Уэста в России сделали в концертном агентстве

"Давайте подождем. Еще не прошло 24 часов. Мы и сам артист ничего не отменяем, все будет", – заявила она.

Поводом для неопределенности стало заявление "Газпром Арены" в Санкт-Петербурге. 24 августа стадион сообщил, что не заключал договор с организаторами на проведение концертов Уэста, поэтому принять выступления на этой площадке не сможет. При этом именно на "Газпром Арене" ранее были заявлены концерты рэпера 10 и 11 октября.

В Say Agency, напротив, утверждают, что концерты не отменены. По словам Субчевой, площадка ранее направила агентству договор, который организаторы должны были подписать до 27 августа. При этом причины заявления стадиона в агентстве не понимают.

Ситуация осложняется тем, что продажа билетов началась еще до окончательного оформления договора аренды.

При этом Субчева заявила, что Уэст уже получил предоплату за выступления. "Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты", – пояснила она.

Ранее Say Agency объявило о двух выступлениях рэпера в Петербурге – 10 и 11 октября. Если концерты состоятся, они станут первыми выступлениями Уэста в России и одним из наиболее крупных приездов западного артиста в страну за последние годы.

Интерес к выступлениям оказался высоким: после объявления концертов на площадке началась активная продажа билетов. Однако после заявления "Газпром Арены" возникли вопросы не только к месту проведения шоу, но и к возможности его согласования в первоначально заявленные даты. При этом билеты на оба концерта некоторое время продолжали продаваться.

Сам Канье Уэст пока публично не комментировал ситуацию.