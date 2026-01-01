На этой неделе он опубликовал колонку под названием "Я слышу", в которой взял вину на себя и заявил, что принимает решение суда.

"Правосудие высказалось. Я был признан виновным. Я принимаю это и несу полную ответственность… На съемочных площадках я долго прятался за провокациями и грубым непристойным юмором. Я считал, что мои комментарии и действия не имеют последствий. Это было не так, учитывая, что они исходили от такого влиятельного человека, как я", – говорится в тексте.

Актер добавил, что теперь понимает разницу нахальством и правонарушением. У него не было намерений причинять боль женщинам, с которыми встречался. Однако он осознает, что это не отменяет ту боль, что он принес.

"Эта история принесла много страданий. Я не смогу вернуться в прошлое, но я понял, что принадлежал к миру, который исчез, и поэтому решил отказаться от обжалования", – резюмировал Депардье.

Весной этого года суд приговорил Депардье к полутора годам условно.

По данным издания, инцидент произошел в 2021 году. Две участницы съемочной группы заявляли, что актер зажимал их между своих ног и через одежду трогал ягодицы, гениталии и грудь. В их показаниях также фигурировали обвинения в принуждении и угрозах.

Ранее Депардье публично обвиняли в харассменте и насилии десятки раз.