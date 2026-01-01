Мурманская область: горнолыжные курорты и природные достопримечательности

Зима в Мурманской области – это около 200 дней активного отдыха в году. На праздниках прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Мурманск будут выполняться несколько раз в день, из других регионов – несколько раз в неделю. В период каникул сюда можно добраться на дополнительных авиарейсах из Екатеринбурга в аэропорт Хибины (Апатиты), а также на специальном поезде "Лыжная стрела", который отправляется из Москвы прямо до горнолыжных склонов.

В регионе работают 10 горнолыжных комплексов, а также четыре крупных туристических центра.

В Мурманске можно увидеть ледокол "Ленин", посетить краеведческий музей и поймать знаменитое северное сияние, отведать местную кухню. Хибины известны своими горными массивами, ботаническим садом и спа-зоной в центре Арктики. Мончегорск привлекает туристов возможностью прогуляться по самому большому озеру региона, заняться кайтсерфингом, покататься на лыжах и посетить Лапландский заповедник. Териберка славится побережьем Баренцева моря, где можно насладиться рыбалкой, айс-флоатингом и арктической кухней. Здесь также активно развивается саамский туризм, позволяющий познакомиться с традиционной культурой и уникальной природой региона.

Для тех, кто ценит романтику, создана уникальная возможность оформить брак в ночное время под северным сиянием. Желающие могут приобрести паспорт полярника – в него ставятся отметки о посещении различных мест региона, а также выдаются подарки.

Кондаурова уточнила, что Мурманск готовится отметить 110-летие в стиле новогоднего фестиваля. Город представит три эпохи: императорский, советский и современный Мурманск. Программа включает кулинарные мастер-классы, песни под гитару, исторические радиопоздравления и дегустацию блюд.

Кемеровская область: горнолыжные курорты на любой вкус

Кемеровская область предлагает туристам 21 горнолыжный комплекс общей протяженностью трасс более 100 км. Многие из них освещены и доступны для катания даже в темное время суток.

Шерегеш подойдет как новичкам, так и тем, кто хочет получить максимум трасс и активностей.

Любители тишины, природы и камерной атмосферы оценят "Горную Салангу".

Тем, кто ищет курорты поближе к Кемерову или Новокузнецку и не хочет тратить много времени на дорогу, подойдут "Танай" и "Люскус Парк".

Опытные лыжники и сноубордисты найдут сложные трассы в Югусе и Губернском центре.

Карачаево-Черкесия: горнолыжный рай для всей семьи

Карачаево-Черкесия – это Домбай и Архыз, где можно насладиться катанием на лыжах и сноуборде. В Архызе для детей построили новый учебный склон с траволатором, что сделает отдых еще более комфортным и безопасным.

Зимой в Архызе и Домбае можно попробовать традиционные блюда, такие как хычины и айран, а также познакомиться с богатым христианско-аланским наследием региона.

Зимняя Республика Алтай: где покататься и что попробовать

Манжерок – место для любителей активного зимнего отдыха. Здесь туристов ждут трассы протяженностью более 5 км и 11 подъемников. Десять из них – это канатные дороги, а на отдельном учебном склоне установлен траволатор, обеспечивающий безопасность для новичков и более опытных горнолыжников. Курорт также предлагает учебные склоны для юных туристов и хорошо развитую инфраструктуру, что делает его привлекательным не только для катания, но и для прогулок в горах.

Курорт у Телецкого озера – это место для спокойного и размеренного катания. Трассы протяженностью от 800 м до 5 км подходят как новичкам, так и опытным горнолыжникам.

Зимний сезон на Алтае обычно начинается в середине декабря и продолжается до середины апреля, уточнила Филипенкова.

Сахалин: курорт "Горный воздух" откроет сезон в декабре

Курорт "Томари" расположен в 183 км от Южно-Сахалинска. Он предлагает трассы средней сложности. Здесь есть три трассы длиной от 500 до 700 м с перепадом высот до 122 м.

База "Белая сова" находится в 310 км от Южно-Сахалинска и располагает трассой длиной 600 м.

В Горнозаводске есть освещенная трасса длиной 800 м, оборудованная бугельным подъемником.

Комплекс "Горный воздух" расположен всего в 10–15 минутах от центра Южно-Сахалинска. Он находится на склонах гор Большевик (высота 601 м) и Красная (высота 779 м). На базе есть трассы для разных уровней подготовки, включая самую протяженную трассу длиной 4,4 км. Курорт начнет работу 5 декабря и будет открыт около 150 дней в году. Туристов ждут 48 км подготовленных трасс, из которых 6 км оснащены искусственным снегом. Трассы освещаются до 23:00, что позволяет кататься даже в темное время суток.

У подножия склона будет работать четырехэтажное гастрономическое пространство, где можно попробовать блюда местной и международной кухни. Для детей на курорте созданы тюбинг-парк, хаски-парк, оленепарк и семейные акватермальные комплексы.

На Сахалине активно развиваются медицинский и событийный туризм. В ближайшее время на острове пройдут международные и региональные соревнования, после которых туристы смогут отдохнуть на острове и попробовать местные деликатесы, любуясь зимними пейзажами острова. По словам Лазарева, это возможность совместить отдых с оздоровительными процедурами.

Горнолыжный и термальный отдых в Челябинской области

Челябинская область предлагает 14 горнолыжных комплексов с общей протяженностью трасс 80 км. "Солнечная долина" (г. Миасс) – крупнейший курорт Челябинской области с 14 трассами разной длины и сложности. "Евразия" (г. Куса) – трассы общей длиной около 8 км, перепад высот 240 м, самый длинный спуск – 1650 м. Курорт "Завьялиха" располагает восемью трассами длиной от 800 до 2980 м.

Для тех, кто предпочитает более расслабленный отдых, в регионе доступно множество термальных комплексов, часть из которых находится рядом с горнолыжными трассами, что создает идеальные условия для восстановления после активного дня.

В 2026 году Челябинская область готовится принять важные культурные и спортивные мероприятия. 25 октября 2026 года регион станет "Культурной столицей России – 2027". В декабре на ледовой арене "Трактор" состоится чемпионат России по фигурному катанию 2027 года, а в марте в Златоусте пройдет финальный этап Кубка России по биатлону.