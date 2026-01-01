Глава European Aquatics допустил проведение ЧЕ по водным видам в России

"У России есть право проводить чемпионат Европы 2028 года. Они не смогли провести турнир в 2024 году, теперь это поменялось на 2028 год. Надо оценить контекст, поговорить со всеми заинтересованными сторонами, Федерацией водных видов спорта России, европейскими федерациями, правительством Татарстана. Этим мы займемся в ближайшие дни. После мы пообщаемся с бюро European Aquatics и примем решение", – приводит слова Силвы ТАСС.

В European Aquatics, как указал президент федерации, готовы допустить российских спортсменов на свои турниры с флагом и гимном, но при условии получения разрешений со стороны стран-хозяек соревнований.

"Мы должны рассматривать разные случаи, но в общем решение уже принято. Если национальные правительства разрешат, все спортсмены будут участвовать без ограничений", – указал Силва.

Он обратил внимание на то, что некоторые правительства допускают участие спортсменов из России и Белоруссии только в нейтральном статусе.

13 апреля в World Aquatics сняли санкции с российских и белорусских спортсменов, их допустили к участию в турнирах с флагом и гимном. Однако 1 мая в European Aquatics попросили отсрочку по этому поводу.

В эти дни в Париже проходит ЧЕ по водным видам (начался 31 июля, продлится до 16 августа). Российские спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе как раз из-за позиции правительства Франции.

В Париже россияне завоевали пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали. По общему числу медалей российская сборная третья, уступая Германии (№2) и Италии (№1), по числу наград высшей пробы ее обгоняет еще и Великобритания (у британцев шесть золотых, немцев и итальянцев – по семь).