Голкипер "Пармы" Дзион Судзуки близок к переходу в ПСЖ за €36 млн

Журналист Фабрицио Романо уточняет иную структуру возможной сделки – €35 млн с учетом бонусов. Ранее ту же сумму называла L'Equipe.

Появление еще одного дорогостоящего голкипера в Париже напрямую влияет на будущее российского вратаря Матвея Сафонова. По информации французского издания L'Équipe, Сафонов может покинуть ПСЖ сразу после оформления этого трансфера. Покупка японского футболиста за такую сумму фактически лишает россиянина статуса ключевой альтернативы в рамке ворот парижан.

Кто такой Дзион Судзуки

Дзион (Зайон) Судзуки родился в 2002 году в США. Его отец – выходец из Ганы, мать – японка. Вскоре после рождения сына семья переехала в Японию, где Судзуки и начал заниматься футболом. Обладает отличными антропометрическими данными для голкипера: рост 190 см, высокий прыжок, атлетичное телосложение и длинный шаг на выходах.

Клубная карьера:

"Урава Ред Даймондс". Воспитанник клуба, ставший самым молодым вратарем в его истории, подписавшим профессиональный контракт (в 16 лет). Выигрывал с командой Лигу чемпионов АФК.

Отказ "Манчестер Юнайтед". Летом 2023 года английский клуб вел переговоры о его покупке, но Судзуки сам отклонил предложение. Футболист посчитал, что роль запасного за спиной Андре Онана затормозит его развитие, и выбрал гарантированную игровую практику.

Переезд в Европу. Сезон 2023/24 провел в бельгийском "Сент-Трюйдене", после чего летом 2024 года за €7,5 млн перешел в итальянскую "Парму", где сразу закрепился в основном составе Серии А и привлек внимание скаутов ПСЖ.

Игровой стиль:

Плюсы. Отлично играет ногами, хладнокровен под прессингом соперника. Обладает уникальным по силе и точности вводом мяча руками, что позволяет моментально разгонять контратаки. Силен на линии ворот.

Минусы. Из-за нехватки опыта на топ-уровне иногда ошибается на выходах при навесах. На Кубке Азии 2024 года подвергся критике за несколько результативных помарок, но быстро вернул уверенность.

На чемпионате мира 2026 года отыграл все матчи в стартовом составе сборной Японии, подтвердив статус одного из самых перспективных молодых вратарей мира.